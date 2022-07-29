林佳龍：侯友宜每次都說做好每一天　應承諾「做滿4年」

▲林佳龍拜會新北市議會黨團。（圖／記者邱顯燁攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍近日接受電視專訪時表示，新北市長侯友宜既然要參選連任，「應該要像我一樣，承諾做滿4年」；對此，林佳龍今（29日）上午拜會新北市議會黨團時受訪重申，若他當選新北市長將會做滿4年任期，但外界想知道侯友宜是否會接著參選2024總統，籲侯說清楚。

林佳龍今天上午接受媒體聯訪表示，他現在是在競選2022年新北市長，但對手侯友宜最近才比較明朗、表達會參選，不過，市民有知的權利，外界想知道侯是否會接著參選2024的總統。林說，他有信心可以贏得市長選舉，不過市民有知的權利，他未來也會持續向對手問這個問題，希望侯說清楚，會不會在任期內參選總統？這也是尋求人民選票支持前，必須說清楚的。

林佳龍表示，侯友宜每次都說「做好每一天為民服務的事」，但這到底是「4年的每一天」還是「1年的每一天」？現在已經7月底了，距離投票不到4個月，而各政黨明年中就會進行總統初選和提名，時間非常接近，必須清楚說明並承諾，因為若市長任期做不到2年是需要改選或補選的，恐勞民傷財。

▼林佳龍拜會新北市議會黨團。（圖／林佳龍辦公室提供）