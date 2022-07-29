陳時中批雙城論壇沒成果浪費錢　黃珊珊：可以上網看一下內容

▲黃珊珊29日出席「台北友故事」活動宣傳記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲無視議會決議舉辦雙城論壇，一小時的論壇燒掉近百萬引發關注，市議會也以過去的但書決議要求不得動支預算，民進黨台北市長參選人陳時中更批評整個會議沒成果，1小時燒百萬浪費。對此，副市長黃珊珊29日反擊，強調2市過去簽署多項MOU，相關內容都在網站上，請陳時中可以上網看一下內容。

針對議會禁止動支雙城論壇的預算，黃珊珊表示，這是主計核銷問題，議會作成決議但當時有一個但書，會去問主計總處還有相關法令解釋，因為這但書沒有具體定義，「我們當時在協商時我也有提出，到底什麼叫持續擾台？議會是不是應該下個定義？」

黃珊珊說，議會的意思是由市府自行認定，當時在協商的時候有詢問是1個月內幾次才叫做持續擾台，那議會不願意做定義，只有說授權市政府自行認定，你們自行看情況，因此但書上是不是具體違反，可能還是要做相關解釋。我們尊重議會的決定，所以財源部分台北市政府會跟主計總處討論後再做處理

另外，陳時中批評雙城論壇1小時花95萬、沒成果，直言浪費，黃珊珊說，這幾年做了非常多的MOU，裡面包括體育交流、文化交流還有藝術交流，還有很多團隊有移地訓練，其實都有一定成果，「相關內容都在網站上，歡迎陳部長看一看」。