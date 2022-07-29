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天龍男約會台中女大生狂噴4金句歧視　網驚呆：比鬼故事可怕

記者黃翊婷／綜合報導

一名女大生昨日（28日）在網路論壇PO文抱怨，一名台北男坐高鐵下來台中找她玩，對方一抵達臉就很臭，還嫌棄高鐵站離市區很遠，基於禮貌她還是帶對方去審計新村逛逛，沒想到又被嗆「這種文創的地方都在騙錢」、「妳每天都會聽槍聲當安眠曲嗎」，最後甚至以高鐵票很貴為由，要求她請吃飯，堪稱是史上最爛約會。

▲▼台中市 審計新村 文創區 豪宅、老屋並存 觀光區。(圖／記者屠惠剛攝）

▲審計新村是台中的知名景點之一。（資料照／記者屠惠剛攝）

原PO在網路論壇「Dcard」的文章中提到，透過朋友介紹認識一名台北男，初次見面時對方很紳士、幽默，交換聯繫方式之後，男的決定搭高鐵到台中約會，沒想到人一抵達就開始擺臭臉，追問之下才知道，對方不滿高鐵站離市區太遠，要一直坐車，甚至說出「這就是我討厭南部的地方」這種話，讓她超級傻眼。

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但基於禮貌，原PO還是邀請台北男到審計新村走走，結果對方又是一陣金句連發，連吃飯時都要瘋狂嫌棄，例如「這種文創的地方都在騙錢」、「妳每天都會聽槍聲當安眠曲嗎」、「不懂為什麼有人願意待在這裡這麼久」，她一氣之下反嗆對方沒水準，不應該這樣貶低別人的家鄉來獲取優越感，講完正要起身離開，竟然還被以高鐵票很貴為由，要求請吃飯，憤而留下1000元充當學一次教訓，回家之後也馬上封鎖此人。

這篇文章公開之後，吸引許多網友熱議，甚至一度登上熱門榜，大多數網友都覺得台北男的行為很扯，簡直比鬼故事還要恐怖，「這男的去重修國小地理好了，中南部是多難分」、「很難相信有這種怪人」、「大開眼界」、「祝福他憑實力單身到死吧」、「抱歉北部人丟臉了，我相信妳遇到的是奇葩，像我就很喜歡台中」。

台中女大生自曝最爛約會。（圖／翻攝自Dcard）

▲大多數網友都覺得台北男的態度很糟糕。（圖／翻攝自Dcard，下同）

不過，也有少數網友不認同，並反問原PO有沒有準備交通工具去高鐵站接人，畢竟從台北搭車到台中，加上各種轉乘，是人都會覺得累，台北男沒有直接抱怨，而是被原PO追問才說的，至於「慶記之都」這種玩笑話，他認識的台中人都可以接受，還會自嘲，台北人被嗆天龍人也不會怎樣，「其實是妳開不起玩笑，有點玻璃心。」

▼但也有人逆風質疑原PO開不起玩笑。

台中女大生自曝最爛約會。（圖／翻攝自Dcard）

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