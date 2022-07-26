捷運新物種！台大生怒轟「1族群」超擋路　反被洗版嗆爆

▲原po想公審女乘客反被罵翻。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前氣憤發文，表示捷運上經常能看到一種人，他們會背靠門邊的護板滑手機，不管進出人流多寡，都會堅守崗位，這讓他不禁想問，「喜歡做門神？」公審文引起熱烈討論，不過網友們風向一面倒，紛紛反過來撻伐「是多仇女」、「真的是吃飽太閒欸」。

這名帳號顯示台大的網友在Dcard表示，「捷運上常常看到這種人，尤其以年輕女性居多，靠在出入口的護板上滑手機，而且不管出入人多人少，都會堅守崗位，硬卡在那邊，如果你被擋住，問她們有要下車嗎？她們會說馬上就要下了，但實際上是繼續一路靠著。」

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原po對此致電反應，而捷運公司表示，護板是保護座位上的人，尤其是博愛座的孕婦、長者，不會在緊急煞車時滑出受傷，「廣播中已經有呼籲，不要靠在護板上，也不要在行進中滑手機，影響人潮移動。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許靖騏攝）

然而，宣導效果有限，眼看還是有很多人喜歡擠在門口，男網友不禁怒道，「小姐們，請問妳們是不是覺得自己很瘦，像紙片人一樣不會擋路，還是妳們覺得自己長得像鐘馗，喜歡做門神？換位思考，你喜歡在人潮擁擠又在趕時間的時候，被人擋住出入口嗎？」

原po接著說，「這種自私的人並不少見，男女都有，但反應有別。男生的話，你請他讓路，多半會移位；女生的話，要嘛抬頭看一下就低頭繼續滑手機，不然就回一句等一下就下車了。」

沒想到，公審文並未獲得共鳴，反遭大票網友留言嘲諷，「這算門邊還好吧？還是你一定要貼牆走」、「門還滿寬的，感覺她沒有擋到誰啊？第一次看到站這裡還會被罵，真是長見識了」、「其實根本還好，沒有人在乎，反而你在那邊戰性別，是不是不妥」、「水喔~原來捷運也可以扯到性別歧視，也真的是蠻瞎」、「是不是搭訕失敗才公審」。

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