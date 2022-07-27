5年前排半小時才買到！漸層飲「2致命傷」跌落神壇　網：曾是先鋒

▲漸層飲料紅極一時。（圖／翻攝自Facebook／Guava Juice芭樂芭-士林店）

記者曾筠淇／綜合報導

天氣炎熱，許多人都會買杯飲料消消暑，其中果汁類便相當受歡迎。近日有網友想起紅極一時的「芭樂芭」，雖然很甜，但卻很好喝，有人還記得嗎？貼文曝光後，不少網友紛紛直喊，「當初為了買芭樂芭排了半小時」、「X！回憶殺」。

這名網友在Dcard上，以「有人記得芭樂芭嗎」為題發文，提到她國中畢業時，正巧流行各種漸層飲料，像是蝶豆花做成的藍紫色飲料、用各種果汁製成的芭樂芭。

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原PO表示，在她的印象中，芭樂芭的價格實在很貴，通常都是家人買回家給她喝，就算口味偏甜，但她還是覺得相當好喝。

文章曝光後，不少網友也回應，「想起來了！這好像是漸層飲料、開始賣外觀的飲料先鋒」、「還有花甜果室」、「蝶豆花漸層飲料我記得！到現在還沒喝過，只有看看而已」、「還有彩虹冰沙有人記得嗎」、「下課後都要成群結隊去買芭樂芭然後拍網美照，而且拍的還不是人，是幫飲料拍」、「當年到處都有」。

▲許多人都有買過芭樂芭。（圖／翻攝自Facebook／Guava Juice芭樂芭-士林店）

還有網友針對價格部分表示，「芭樂芭那時候真的超紅的～好懷念，一杯好像80幾元，那時候真的覺得很貴」、「很濃郁、很好喝，但價格真的很不親民」。其中更有人納悶，「芭樂芭很好喝欸，為什麼倒光」、「剛剛查才發現花甜果室永久停業了欸，有人知道為什麼嗎」。

對此，則有網友分析可能原因，除了價格在當時偏貴之外，隨著飲料店越開越多，風潮過了恐怕就難以生存，「可能風潮過了，新的飲料店這麼多」、「台灣人喜歡追流行，瘋一陣子後就不要了，例如雷神巧克力、蛋撻工廠」。過去也有網友認為，「貴又沒很好喝」、「就是很好模仿的東西，大家都在做就不稀奇了」、「主要是太貴，其實又沒多好喝」、「不太好喝...拍過照後，回購率低」、「看起來很漂亮，但完全不會想喝」。

據了解，這類「漸層飲料」在2016、2017年左右竄起，由於外觀實在太美，因此掀起一股風潮，其中「芭樂芭」於中原夜市發跡，主打芭樂鮮果飲融合其他水果，調配出漸層色澤。

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