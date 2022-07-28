哥哥女友不洗碗「丟水槽就進房間」　媽嫌不懂事：不能娶！網戰翻

▲哥哥女友不幫忙洗碗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

到另一半家裡吃飯，到底該不該幫忙洗碗？一名男網友表示，哥哥日前帶女友回家，一進門女生跟大家打聲招呼後就進房，直到吃飯時間才出來，吃完飯之後也只把碗放在水槽，沒有幫忙收拾、洗碗，接著就走進房間，媽媽見到這一幕後不滿，認為哥哥女友不懂事又懶惰，千萬不能娶進來。貼文一出，底下留言戰翻。

原PO在Dcard上發文，哥哥最近帶女友回家，女生一進門跟大家點頭問好，接著就走進房間，直到吃飯時間才出來，吃完飯也只把自己的碗放到水槽，沒有幫忙收拾或是洗碗，接著又走回房間，直到要回家時才出房門。

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原PO表示，女生回家之後，媽媽開始嫌棄女生不懂事又懶，哥哥則替女友講話「她只是怕生」，怎料哥哥跟媽媽吵起來，哥哥打算離家出走，去女友租屋處住。媽媽心寒表示，「哥哥被外面的女人勾引，連媽媽都不要了」，生兩個兒子，一個結婚（原PO）、另一個棄養她，「以後等我老了，會餓死在家裡」。





▲哥哥女友一直待在房間，只有吃飯才出來。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO認為，為了留下好印象，到另一半家中應該要有禮貌，「這樣才能避免另一半跟爸媽因為自己起衝突，所以我覺得我這位未來嫂嫂真的滿我行我素的，也難怪我媽會生氣」。

貼文一出，網友們認為還沒結婚，對方就只是客人而已，「憑什麼女方去你們家就要幫忙洗碗啊」、「沒嫁進去為什麼要幫忙洗碗，你家有客人來你會叫他洗嗎，更何況又沒同居，沒什麼話聊的人又怕尷尬，本來就喜歡自己獨處」、「你哥可以跟他一起洗，但不是只有他去洗，他為什麼一個人要洗你們一大家子的碗」、「你哥應該要去洗碗，結案」、「又沒有要論及婚嫁，她頂多是客人而已」。

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