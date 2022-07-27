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交往5年不能和女友過夜！32歲男嘆：她父親深夜會奪命連環call

▲▼情侶,戀愛。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲網友表示，他常常要在凌晨1點、2點送女友回家。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

圖文／CTWANT

有網友在Dcard的感情版上分享，他今年32歲，女友只小他3歲，兩人已經交往了5年，但直到現在，兩人都還不能一起過夜，讓原po不知如何是好。

原po表示他跟女友住得很近，開車只要15分鐘，並說女友是住在兩房的小公寓，家裡有個姐姐才剛離婚，且女友跟姐姐是睡在一起的。原po也說自己家庭關係比較特殊，父母是分樓層的，而自己是跟媽媽同一樓層，但媽媽每個週末都會去中壢，因此假日只有原po一個人在家而已。

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而原po和女友都是週休，因此每週都會見面，一起吃飯或出去玩，但除了大型的旅遊去外面住旅店，其他都是當天來回。原po寫下他和女友假日的行程：禮拜六的早上或中午會接女友一起吃午餐或晚餐，然後回原po家看電視或打遊戲聊天，再一起做壞壞的事。常常時間就到凌晨1點、2點，有時候原po會拜託女友乾脆直接睡到早上再回家就好了，但女友總是很堅持的說要回家睡覺，於是原po只能半夜2點開車載女友回家，然後隔天禮拜天的中午再開車去接女友一起吃午餐，晚上又再帶女友回她的家。

這個狀況已經持續了5年，雖然原po已經跟女友溝通了好幾次，但總是沒辦法解決問題，原po已經接送到不耐煩了。原po也提到，女友的爸爸較為傳統，不太好溝通，有時只要過了晚上9點或半夜12點，如果女友還沒回家，就會接到家裡的奪命連環扣。

原po表示這樣感覺不太舒服，就像對方父母一直未接受自己，也跟女友提過假如不解決問題，就有可能不會結婚，更可能會直接分手，原po想請問他是否太過自私，又或是女友不知變通。

貼文一出網友紛紛留言表示，「改變他人很難改變自己最快」、「說不定不是不能過夜，而是要以正式的妻子身分才能住你家」、「性別反過來大概會被罵媽寶」、「直接結婚就沒這問題了」。

後面原po也再次回覆眾網友，自己有再次跟女友討論，但女友還是未正面回答，原po也回應，不是不過夜就不能結婚，而是希望女友可以早點有獨立思考的能力。

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