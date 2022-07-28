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石斑魚議題融入雙語教學　用雙語學習Grouper fish

▲台南市雙語教育中心，針對近日「石斑魚入午餐」議題，雙語中心特別將其轉化為雙語主題教案，現場簡短的示範說課，讓大家更瞭解石斑魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市雙語教育中心，針對近日「石斑魚入午餐」議題，雙語中心特別將其轉化為雙語主題教案，現場簡短的示範說課，讓大家更瞭解石斑魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視雙語教學推動，率全國之先成立雙語教育中心及跨領域雙語輔導團，針對近日「石斑魚入午餐」議題，雙語中心特別將其轉化為雙語主題教案，現場簡短的示範說課，讓大家更瞭解石斑魚。

透過南市雙語教中心教師的課程設計，融入既有的國小低年級健康與體育、中年級社會領域、高年級社會及自然領域課程，讓孩子更了解石斑魚的生態、產業及餐食等。

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臺南市長黃偉哲表示，本市首創全國設立跨領域雙語輔導團，培育雙語教學人才，透過專業輔導員協助，使臺南雙語教學更落實在各領域教學，及時支援提供相關資源予現場教師，南市教育局也特別邀請雙語中心主任西門實小呂翠鈴校長及雙語輔導團許媖華現場簡短說課，透過「雙語說石斑」，讓大家更容易理解彈性活潑的雙語教學型態。

呂翠鈴校長表示，一開始發想石斑魚主題時，近日新聞總是討論午餐吃石斑魚，身邊朋友們開玩笑跟她打賭，可以信手拈來用英語說石斑嗎？於是她拉著雙語輔導團許媖華老師一起，花了不到3天時間，就把石斑魚的教案做出來了！

許媖華教師表示，身為雙語教學的老師，只要熟悉領域課程內容，就更能掌握將領域課就程轉化為雙語課程。以三年級自然領域「我是動物解說員」單元為例，課本內容主要呈現各類動物，教師將「石斑魚」也置入教學素材之中，進一步讓學生瞭解石斑魚種類、部位跟特性，同時安排學生擔任石斑魚小小解說員，採用雙語繪製海報，使用雙語模式解說石斑魚。

▲台南市雙語教育中心，針對近日「石斑魚入午餐」議題，雙語中心特別將其轉化為雙語主題教案，現場簡短的示範說課，讓大家更瞭解石斑魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，雙語教學本身亦是教學創新的展現，鼓勵教師將原本的領域課程重新透過雙語形式設計課程，或採用跨領域方式使用主題式雙語教學，透過專家教師示範如何將學科專業知識與雙語教學知能進行整合，讓現場更多老師發現雙語教學其實並不難！教育局目前已規劃許多雙語教學師資增能研習，協助教師將原本領域學科內的單元課程轉化為雙語課程，透過雙語中心的陪伴與支持，相信可提供教師們更多的支援。

教育局補充說明，此次南市雙語中心在現場簡短說課，相關教案與資料同步將上傳至雙語中心網站提供下載使用。目前雙語中心網站陸續建置充實許多教學資料與說課影片，網址：https://tbeerc.tn.edu.tw/，歡迎有志實施雙語教學的教師們參考使用。

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