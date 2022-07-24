石斑魚營養午餐安全問題遭疑！　漁業署：會不定期派員抽查

▲漁業署強調，會不定期派員前往現場抽查，為國中小學童把關飲食健康。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

外界質疑石斑魚納入國中小學營養午餐有安全疑慮與魚刺等擔憂，漁業署今（24日）表示，為確保供應學校午餐石斑魚安全無虞，除要求選用申請通過有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS標章或具有溯源水產品追蹤條碼QR Code之各類石斑魚外，並要求出貨前須出具檢驗合格報告，後經HACCP或ISO22000之加工廠加工去刺再經檢驗合格後，才能作為供應學校午餐之食材。

漁業署說明，目前養殖龍虎斑、龍膽石斑及青斑等，均能養成每尾兩斤以上的規格，為確保本專案石斑魚安全無虞，除要求漁民團體採購取得三章一Q的每尾兩斤以上規格的石斑魚外，並要求養殖戶出貨前，須有合格檢驗報告才能捕撈加工，後經HACCP或ISO22000認證加工廠，再經取肉、去刺、切塊（丁）等加工程序，做成符合學童的飲食習慣的石斑魚片、魚丁等無魚刺成品，出貨前再送驗合格後，才能供應作為學校午餐食材。

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漁業署表示，我國石斑魚皆具高營養價值且適合做為學童成長攝取的優質動物蛋白質來源，鑒於國中小學校，特別是偏遠學校受限餐費有限，未曾將石斑魚納入學校午餐食材。本次在不排擠既有學校午餐餐費預算下，與教育部、餐盒公會合作，額外爭取經費辦理「學校午餐採用三章一Q石斑魚」專案，搭配食農教育法推動，讓國中小學童及教師享用優質國產可溯源的石斑魚，共同推動學校午餐採用在地章Q食材。

漁業署強調，會不定期派員前往現場抽查，為國中小學童把關飲食健康，食用優質安全的國產石斑魚，持續跨部會與食藥署、國教署與各地方政府共同合作，從未上市、市場端及學校午餐監測及把關，以確保水產品安全無虞。