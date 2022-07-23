中小學童營養午餐吃石斑魚　教長保證符合食安又優質

▲潘文忠昨天在臉書po出有「酥炸石斑魚」的便當。（圖／摘自潘文忠臉書）

記者許敏溶／台北報導

行政院日前提撥6億元預算，補助中小學營養午餐每月吃一次龍膽石斑，但外界也擔心之前中國大陸以石斑魚含禁藥禁止輸入，對台灣學生有影響，教育部長潘文忠今（23日）指出，中國對我方農產品屢屢採用政治考量，而非考量食安，教育部在過去幾年針對營養午餐，都有進行跨部會討論，教育部一定會在農委會進行縝密規劃並符合食安與衛生標準後，才會提供給學生食用，讓學生品嚐台灣優質農產品。

中國大陸在6月10日突然發布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由禁止輸入，但農委會後續出示相關證據，包括11家養殖場進行採樣，分析養殖場內魚體、底土及池水，結果顯示包含四環黴素類、孔雀綠、結晶紫等皆未檢出，也透過科學證據證明我國輸出石斑魚安全無虞。

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親子天下今天下午舉行「108課綱首屆大學選才大調查」發佈記者會，教育部長潘文忠到場，會前接受媒體聯訪時，媒體詢問對於行政院日前將提撥6億元預算，補助中小學營養午餐吃龍膽石斑，外界擔心食安問題將燒到校園。

▲教育部長潘文忠表示，中小學童營養午餐食用石斑魚，一定符合食安標準。（圖／記者許敏溶攝）

昨天還在臉書po出有「酥炸石斑魚」的便當的潘文忠表示，這幾年營養午餐食材部分檢查，教育部跟農委會、衛福部都有進行跨部會討論，未來補助營養午餐吃石斑魚，將在農委會詳細規劃，也會做好食品安全檢查後，才讓孩子吃到最安全、符合標準的食材，相信農委會會做好縝密規劃，包括食材檢驗、處理，讓孩子吃到沒有任何魚刺的石斑魚，在食全部分，農委會也會針對烹飪方式進行一系列規劃，讓孩子品嚐到符合各項安全衛生標準且鮮美的石斑魚。

至於中國大陸禁止台灣石斑魚輸入，潘文忠指出，中國大陸禁止對我方農產品輸入，屢屢是依據「政治考量」，而非從食安出發，台灣農產品很優質，將石斑魚納入營養午餐，不是為了要消化無法輸陸的石斑魚，而是石斑魚本身就是珍貴的海鮮食材，相關費用也是由行政院額外專款補助，不會影響學生營養午餐費用，也不會使用教育部現有預算，請學生與家長放心。

大陸以禁藥為由禁止台石斑魚輸入，各界擔心食安問題將燒到校園，能否承諾石斑魚均無食安疑慮？潘文忠說，近期農委會協助調度，並高密度檢查食材，農委會也於詳細的規畫下做好食安檢查，一定是最安全、符合標準的食材才會提供給學生，石斑魚當然也不例外。