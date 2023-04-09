費芯大戰調解中！今與蔣萬安會面　費鴻泰：不好意思麻煩他操心

記者鄭佩玟／台北報導

為了緩和國民黨北市立委第七選區初選「費芯大戰」，台北市長蔣萬安本週末將分別會晤立委費鴻泰及議員徐巧芯。費鴻泰今早對此表示，蔣萬安身為市長日理萬機，不好意思麻煩他來操心。費並表示，如果蔣是要詢問市政，他會知無不言、言無不盡，凡是用得到他的地方，都全力以赴。

本週是「費芯大戰」民調初選的最後黃金週，費鴻泰今（9）早在立委鄭麗文、教授江岷欽陪同下，前往永春市場掃街拜票，事前接受媒體聯訪。當被問到蔣萬安週末將約談費芯雙方，費鴻泰表示，他跟蔣是立法院2屆同仁，雙方共事愉快。接著話鋒一轉，費表示這次初選，蔣萬安身為市長日理萬機，「真的很不好意思麻煩他來操心」。

儘管初選不勞蔣操心，但費鴻泰也說，如果蔣萬安要問台北市政的問題，他會知無不言、言無不盡，也會跟蔣說這些年來他對台北市的觀察，以及他以往當議員的時候對台北市的法案跟建設，一一都會跟蔣報告，只要蔣用得到費的地方，費全力以赴。

至於徐巧芯聲稱蔣萬安支持青年參政？費鴻泰重申，對手做的任何事、說的任何話，通通只有2個字「尊重」。費還笑說，「都很高興的尊重喔！都有面帶笑容！」。費並強調，用心為選民服務，這就是他的宗旨，好好服務，建設地方，建設我們的家園，讓台北市變成世界第一流的城市，台北市需要建設才能夠進步，才能夠邁開大步向前走。

▲立委鄭麗文陪同費鴻泰掃市場。（圖／記者黃國霖攝）