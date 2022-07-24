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王浩宇拿「全新iPhone」比喻新竹棒球場：剛推出最常更新

▲▼新竹市立棒球場被發現有許多問題，王浩宇緩頰。（圖／翻攝臉書）

▲新竹市立棒球場被發現有許多問題。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

新竹市立棒球場斥資12億重建，22日正式啟用，首場比賽卻發生多位球員受傷的狀況，民進黨桃園市長參選人林智堅為此道歉，喊話「責任我一肩扛起」。對此，桃園市前議員王浩宇則出面緩頰，以手機「iPhone」來比喻，許多問題都是要實際使用才會發現，用了才知道哪裡有問題。

新竹市立棒球場原地整建，市府砸下12億重金，建成可容納一萬名觀眾的球場，總統蔡英文也出席開幕戰。不過，等到首場比賽開打，卻有3位球員受傷，也有許多觀眾抱怨硬體設備的缺失，例如地板掉漆、女廁的門鎖裝反、樓梯的示警燈也裝反，引起極大討論。

▲▼新竹市立棒球場被發現有許多問題，王浩宇緩頰。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹市立棒球場被發現有許多問題。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹市立棒球場被發現有許多問題，王浩宇緩頰。（圖／翻攝臉書）

對此，林智堅也回應，這兩天新竹市立棒球場的場地問題，無論從球迷、球員的角度來看，都有相當大的改善空間，相信市府團隊會以球員的競技安全為最高原則，盡快進行改善，讓民眾重拾信心。

林智堅說明，重新啟用的新竹棒球場目前並不完美，「我想責任由我一肩扛起」，市府同仁近幾年來盡心盡力，當工程因疫情延宕，也是同仁努力與營造團隊協調，有人對經費的用運提出質疑，「不過我想這是對於市府團隊最不好的指涉，這個球場同時進行地下停車場的開挖，有別於其他場地的建置。」

▲▼新竹市立棒球場被發現有許多問題，王浩宇緩頰。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹市立棒球場被發現有許多問題。（圖／翻攝臉書）

▲▼新竹市立棒球場被發現有許多問題，王浩宇緩頰。（圖／翻攝臉書）

林智堅提到，市府同仁對工程的付出與努力，只要是新竹人應該都深深有感，「許多大大小小的工程民眾們都可以看到同仁和我常常戴著工地帽穿梭其中」，新竹市的工程品質，在這八年也是城市改頭換面的關鍵因素。

針對新竹市立棒球場的爭議，王浩宇也出面緩頰，好的球場「不是第一天就是好球場」，且這段期間味全球團也有持續參與，開賽前也讓二軍試打過，當時味全球團進場驗收、表達肯定，但很多問題「本來就是要實際使用才會發現」，就像iPhone手機一樣，最頻繁更新的都是剛推出的手機，「因為很多問題，都是要實際使用才會發現。怎麼不一次做完美？」

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王浩宇新竹棒球場iPhone設備硬體缺失棒球

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