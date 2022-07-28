BA.2.75將取代BA.5成主流！　研究曝：傳染力是BA.5的3倍

▲日本陸續開放國境，疫情卻再度攀上高峰。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本陸續出現BA.2.75變異毒株的感染案例，而專家也指出，該毒株傳染力驚人，有可能會在第7波疫情中，取代現有的BA.5，成為主流毒株，甚至引發下一波疫情。直至今日，BA.2.75的重症率與死亡率仍不明，因此醫界也呼籲，符合資格的民眾應該盡速接種疫苗。

根據《時事通信社》報導，京都大學教授西浦博27日分析指出，愛知縣、神戶市陸續出現BA.2.75的確診案例，而東京21日也宣布有2名BA.2.75感染病患。由於並非所有確診者都會接受基因定序，西浦博預估，如果東京1天出現3萬例確診，其中至少有184人就是感染BA.2.75。

▲專家認為，BA.2.75已在東京都內開始流行。（圖／達志影像／美聯社）



他強調，種種跡象都顯示BA.2.75已經開始在東京都內流行，參考印度經驗，在第7波疫情結束前，BA.2.75恐將取代現有毒株，成為主流。BA.2.75於6月首度在印度被發現，是曾經為主流毒株的BA.2的亞變種。而BA.2.75在印度也開始持續擴散，逐漸取代主流毒株BA.5。

厚生勞動省在專家會議中引述美國阿肯色州立大學的研究表示，Omicron亞變種BA.2.75在印度的傳播速度，比BA.5還要快3.24倍，且從病毒結構看來，BA.2.75更容易引發突破性感染與再度感染。

專家也擔憂，一旦BA.2.75持續蔓延，並成為主流毒株，不排除可能會再度引發第8波疫情。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》