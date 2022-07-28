▲黃捷爆「乳房噁狼」又出沒，假冒衛生局員工問：罩杯大嗎？（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷踢爆，近來有噁狼假乳癌問卷之名，行性騷擾之實，自稱衛生局員工問女「罩杯大小」、「有沒有性行為」等與判斷乳癌毫無相關的問題，呼籲女性朋友多加小心。

黃捷指出，她收到女性來訊陳情，一名男子自稱是衛生局員工稱要進行乳癌問卷訪談，但問題卻是「罩杯大小」、「有沒有性行為」等與判斷乳癌毫無相關的問題。黃捷事後跟衛生局確認，局內並無進行相關問卷，也絕不會問這些問題。

▲▼黃捷收到女性來訊陳情，一名男子自稱是衛生局員工稱要進行乳癌問卷訪談，但問題卻是「罩杯大小」、「有沒有性行為」等與判斷乳癌毫無相關的問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

進一步了解發現，從2016年到2021年，在台北、台南、高雄，都有人接過類似的電話，甚至問到「會不會高潮」、「每週自慰次數」等近乎性騷擾的內容。各地衛生局過去也都嚴正澄清過，但該男子顯然今年又故技重施，請大家務必小心。

黃捷表示，如果接到類似的電話，請務必記下電話並錄音，直接報警或是私訊她，她一定為大家揪出這個假借政府名義的乳房噁狼。

▲高雄市衛生局提醒，目前未進行婦癌問卷電訪，也不會電話詢問民眾私密問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市衛生局也在FB粉絲專頁發文提醒，近日有民眾接到騷擾電話，自稱本局或衛生所員工向民眾詢問私密問題，但本局及衛生所目前未進行婦癌問卷電訪，也不會電話詢問民眾私密問題，若接到騷擾電話請拒絕回答並撥打110報案。