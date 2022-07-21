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社會 社會焦點 保障人權

小玉「換臉A片」一審遭判5年半　黃捷將求償...所得全捐婦團

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷對於判決表示，感謝法官做出正義的判決，接下來會提出民事訴訟，屆時她個人獲得的賠償金也將全數捐給婦女團體。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

前網紅「小玉」朱玉宸涉以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將100多位知名女性民代、網紅與直播主合成A片女優，其中，高雄市議員黃捷也成受害者，新北地院今判朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑。對此，黃捷表示，感謝法官做出正義的判決，接下來會提出民事訴訟，屆時她個人獲得的賠償金也將全數捐給婦女團體。

小玉藉由上網販賣換臉A片獲利逾1300萬元，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴，出庭聲稱「誠摯道歉」，律師卻要受害人自行向國庫申請用朱男被查扣的犯罪所得賠償，惹得黃捷等受害人當庭怒瞪，新北地院今判朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。

▲▼網紅小玉朱玉宸賣換臉A片案新北地院辯論終結，被害人高雄市議員黃捷出庭後受訪，還跟小玉同框 。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅「小玉」朱玉宸（後方黑T恤男子）賣換臉A片案新北地院辯論終結，受害人高雄市議員黃捷出庭後受訪，還跟小玉同框 。（資料照／記者黃哲民攝）

對於判決，黃捷表示，感謝法官做出正義的判決，讓包括她在內的119位受害者，感受到司法的庇護，並得到些許的安慰，但判決無法真正修復受害者的傷痛，而深偽影片至今仍在網路上的某個角落、論壇不斷流傳。

黃捷說，為此，接下來會提出民事訴訟，屆時她個人獲得的賠償金也將全數捐給婦女團體，持續幫助受害者再站起來。

最後，黃捷再次鄭重呼籲數位性暴力增訂相關修法能早日公布並落實，杜絕加害者危害社會，並幫助受害人得到實質保障，讓數位性暴力事件不再發生。

▲▼小玉出庭。（圖／記者陳以昇攝）

▲「小玉」朱玉宸出庭。（資料照／記者陳以昇攝）

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