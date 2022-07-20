斗內1450「高級酸」張博洋糗觸法　藍美女候選人改口：把錢還給我

▲斗內1450「高級酸」張博洋糗觸法，白喬茵稱是反串：把錢還給我。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣基進高雄市議員三民區候選人張博洋因抨擊民進黨新北市長候選人林佳龍，遭綠營支持者圍剿三度道歉，並被解職黨務，前美女主播、國民黨高雄市議員左楠區候選人白喬茵見狀「斗內」1450元高級酸張博洋，直呼大綠霸凌小綠實在有夠好笑。不過，根據法規，候選人之間並不得互相捐贈政治獻金，事後她則趕緊補充，是反串文，「博洋記得把錢還給我。」

在張博洋失言風波後，白喬茵發文秀出一張捐款截圖表示，她斗內1450元給張博洋，不只幫他加油，也幫他紀念從此刻開始正式解除民進黨的側翼任務。第一時間看到他罵民進黨結果被逼著道歉，只覺得大綠霸凌小綠實在有夠好笑，沒想到最後連自己的基進黨都不挺、宣布解除他的黨職，君子瞬間變棄子。

▲白喬茵發文秀出一張捐款截圖表示，她斗內1450元給張博洋，不只幫他加油，也幫他紀念從此刻開始正式解除民進黨的側翼任務。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，白喬茵斗內的高級酸行為被發現觸法，她在該篇PO文底下趕緊補充留言，「這是反串文喔，候選人和候選人之間不能互相捐款，博洋記得把錢還給我。」

但張博洋今天表示，白喬茵捐了1450元到他的帳戶，他有打電話到監察院詢問，依據法規，候選人是不能互相捐贈，他不會還錢給白喬茵，而是會把這筆錢全數轉交給國庫，後續白喬茵若有相關衍生罰則的話，她應該要為自己的行為負責。

▲張博洋強調，台灣基進身為一個本土台獨政黨，不可能收受任何任何一筆來自中國國民黨的贊助，這筆錢一定會全數繳交給國庫。（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋強調，台灣基進身為一個本土台獨政黨，不可能收受任何任何一筆來自中國國民黨的贊助，這筆錢一定會全數繳交給國庫。他最後也再次為風波道歉，造成這次給人見縫插針的機會，引出這麼多紛爭，會做深切檢討跟反省。

▲白喬茵今天表示，大家不用擔心她的荷包，應該更去關心張博洋跟基進黨的未來。（圖／記者賴文萱翻攝）

而白喬茵今天也坦然面對表示，本來捐一個1450，現在罰款變2個1450，但當初逼張博洋道歉的可是上千個1450，不過大家不用擔心她的荷包，應該更去關心張博洋跟基進黨的未來，因為他們的言論自由已經被民進黨箝制住了，未來生存會更加辛苦、更加不容易。

台灣基進左楠區議員候選人陳子瑜對此也發文指出，有一件事其實很瞎，但為了避免其他人亂學受害，還是講一下好了。跟他同選區的白喬茵，捐款給三民區的議員候選人張博洋；白喬茵也知道按照政治獻金法規定，候選人是不能互捐的，所以有提醒要還錢。

但是，法律是看「你有沒有做這個行為」，只要白喬茵有捐款的紀錄，那就是違法，要受到處罰，不管對方有沒有還錢都一樣。這個故事提醒大家兩件事情：一、不懂法律或明知法律不允許還去做，這樣的政治人物不OK。二、用這種捐款嘲諷的方式做政治攻防，其實是把自己的格局做小了。