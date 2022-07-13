逃過空難被當女鬼！復航空姐黃敬雅現身市場　催淚參選原因曝

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

台灣基進小港、前鎮區高雄市議員參選人黃敬雅，今（13）日一大早就現身前鎮瑞興公有市場掃街，綁著馬尾、穿著競選背心，她來回穿梭市場之中，一一向在地選民積極拜票。不少選民在看了黃敬雅的廣告文宣後，馬上就被她亮麗的外型所吸引，而她就是2015年復興航空空難唯一倖存的空服員，帶著「是老天留我這一命」的信念，希望餘生可以做一些更有意義的事情，參政就是最快可以改變體制內事情的方式。

▲復航空難倖存空姐、台灣基進小港、前鎮高雄市議員參選人黃敬雅前往市場掃街拜票。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼7年前的復興航空基隆河空難事故，改變了黃敬雅的一生。（圖／黃敬雅競選團隊提供、ETtoday資料照）

7年前的復興航空基隆河空難事故，改變了她的一生。今年34歲的黃敬雅，在2015年2月4日搭上復興航空GE-235班機，準備由台北飛往金門，飛機卻在起飛後5分鐘失控，以側身90度的姿勢俯衝墜入基隆河，造成43人罹難，5名機組人員中只有她一個人倖存。

▲▼黃敬雅經歷復航空難，當時身上受重傷，醫師必須剪開大衣進行搶救。（圖／黃敬雅競選團隊提供）

「我以為我要死了。」當年27歲的黃敬雅獲救時，肺部挫傷、肋骨骨折、腎臟撕裂傷，傷勢嚴重，痛到無法站立，在加護病房治療10天才轉到普通病房，但身體的傷漸漸恢復，心中的創傷卻無法抹滅，一同出任務的同事全數罹難，讓空難的場景成為她揮之不去的陰影。

▲▼黃敬雅獲救時，肺部挫傷、肋骨骨折、腎臟撕裂傷，傷勢嚴重，痛到無法站立。（圖／黃敬雅競選團隊提供）

然而，空難獲救當下，黃敬雅泡在水中的狼狽模樣被媒體捕捉到，一度竟被網友當成「女鬼找替身」的哏圖。受傷之後，黃敬雅罹患非常嚴重的PTSD（創傷後壓力症候群），經歷的復原期間也非常長，但她持續努力面對給她的挑戰跟考驗，希望自己快點好起來，只因她是一個媽媽，有一個女兒，希望可以給小孩正常快樂童年。

▲▼黃敬雅當年獲救時模樣狼狽，如今她已漸漸走出陰影，還會開自己玩笑。（圖／ETtoday資料照、黃敬雅臉書）

▲「是老天留我這一命」，黃敬雅在過程中一直探索自己生存的意義，所以更希望餘生能夠為社會、為大眾，為故鄉的高雄市民做一些更有意義的事情。（圖／黃敬雅競選團隊提供）

「是老天留我這一命」，黃敬雅在過程中一直探索自己生存的意義，所以更希望餘生能夠為社會、為大眾，為故鄉的高雄市民做一些更有意義的事情。她說，因為她罹患過PTSD，很希望可以透過她自己本身的相關經驗，幫助也有同樣困擾的人得到社會跟職場上的重視。





▲▼黃敬雅希望餘生能做有意義的事，因此決定投入參選高雄市議員。（圖／記者吳世龍攝）

現在大家處於高壓的社會環境，多多少少都有無法紓解的壓力，然而現今職場上對有這方面困擾的人，並沒有很友善，也沒有提供一個很好的管道可以得到充分協助跟幫忙。黃敬雅說，如果有機會進入議會，她會更加努力推動並監督這樣的議題。

另外，黃敬雅提到，在她當時還在努力復健時，公司不久之後竟然無預警宣布倒閉，讓當時的她求助無門，近乎崩潰。這讓她很憤慨認為，為什麼對於活下來的人沒辦法受到公司妥善的照顧？怎麼只有過世的人才有理賠跟照顧，不是都經歷重大災害嗎？所以，她也希望透過她的角色跟經驗，幫助遇到同樣事情的人，提供協助跟諮詢，希望不會再有人陷入面對公司不合理制度，找不到人可以求助的困境。

▲▼黃敬雅與先生邱顯駿在飛機上認識，進而交往、結婚，但讓兩人沒想到的是，之後都踏入了政治之路。（圖／記者吳世龍攝）

然而，政治素人參政之路相當困難，幸好黃敬雅遇上了一位終生幕僚，也就是她的先生邱顯駿。兩人相遇的緣分很奇妙，當時黃敬雅擔任空姐時，剛好服務到邱顯駿，在先生鼓起勇氣搭訕下，兩人進而認識、交往、結婚，先生後來也從政擔任民進黨立委鄭運鵬助理，現在回想起來，兩人也很訝異，如今竟會都踏上政治之路，驚呼人生就是充滿意外。

邱顯駿說，第一時間聽到太太想要從政，就先去了解為什麼她會希望走入政治領域，之後了解到太太對於公共事務、社會上議題，都有心想要去了解，看到有些問題希望能提出改善方式。因此，他之後也很支持太太的想法，因為各種事情都需要有人來監督，希望敬雅有機會進入議會，可以扮演好這個角色，他也承諾會擔任太太的終生幕僚。

▲▼黃敬雅說，參政就是最快方式可以改變體制內事情的方式，希望年底大家可以給年輕人、年輕的政黨一個機會。（圖／黃敬雅競選團隊提供）

「參政就是最快方式可以改變體制內事情的方式」，黃敬雅說，宣布參選之後，只要一有時間空檔就會到市場拜訪民眾，而她在掃街時，也總能感受到選民給她很大的支持與鼓勵。走出過往的陰霾，她踏實走向未來，握著選民的手，大聲喊著「一張票、一世情，拜託給我個機會，希望能為台灣做點事，希望大家能給為台灣打拚的年輕人一個機會。」