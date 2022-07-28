黃捷化身雙馬尾女僕！2張照萌翻　羞喊「幫主人施好吃魔法」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市議員黃捷昨日（27日）在臉書PO文分享前往女僕咖啡店擔任一日店長「捷醬」的照片，她透露，當天綁了人生第一次的雙馬尾，很害羞，「也幫主人們施好吃魔法以及畫盤」，還意外練就番茄醬作畫技能。照片公開之後，吸引大批支持者留言稱讚可愛，並調侃她是「被議員耽誤的女僕」。

▲黃捷到女僕咖啡店體驗一日店長。（圖／翻攝自Facebook／黃捷高雄市議員）

黃捷在臉書PO文中提到，體驗女僕咖啡店一日店長的活動，上週開放預約不到半小時就額滿，還有支持者打了100多通電話卻沒訂到，活動當日不僅1樓客滿，連地下室也座無虛席，讓她覺得很感動，「綁了人生第一次的雙馬尾，很害羞！也幫主人們施好吃魔法以及畫盤，從貓狗、麵包超人畫到小雞吃米圖，意外練就了番茄醬作畫技能。」

▲黃捷分享裝扮成女僕的照片。

黃捷也表示，透過這次交流，可以感受到高雄人對於ACG產業的熱情，也更篤定高雄絕對具有深度的文化實力，人才、資源、設備以及參與者的數量都不輸台北，希望未來會有更多廠商選擇高雄作為ACG產業基地，她也會持續在議會推動，「我對高雄ACG文化的發光發熱深具信心」。

文章公開之後，吸引大批支持者留言大讚黃捷的女僕裝扮很可愛，「圈粉，天啊，太可愛了」、「太可愛！難得穿這樣，應該要順便來個徒手切西瓜的影片」、「竟然比想像中適合，也太美了」；還有不少人調侃道，「現在選舉激烈程度通膨成這樣了嗎」、「被議員耽誤的女僕」。

▼支持者拿照片請黃捷簽名。

▼黃捷用番茄醬畫的小雞吃米圖。