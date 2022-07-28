二十大新征程重點　習近平：明確宣示黨舉什麽旗、走什麽路

▲ 中共迎接黨的二十大「專題研討班」26日至27日在京舉行。 （圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

中共迎接黨的二十大「專題研討班」26日至27日在京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調。習近平指出，即將召開的黨的二十大，是未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針非常重要會議。並且明確宣示黨在新征程上舉什麽旗、走什麽路，朝什麼目標前進，具有十分重大的意義。

陸官媒《新華社》指出，7月26日至27日，省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班在京舉行。中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山出席開班式。

習近平強調，即將召開的黨的二十大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，將科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。明確宣示黨在新征程上舉什麽旗、走什麽路、以什麽樣的精神狀態、朝著什麽樣的目標繼續前進，對團結和激勵全國各族人民為奪取中國特色社會主義新勝利而奮鬥具有十分重大的意義。

習近平指出，黨的十九大以來的5年極不尋常、極不平凡。堅持加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，全力推進全面建成小康社會進程，著力推動高質量發展，蹄疾步穩推進改革，扎實推進全過程人民民主，積極發展社會主義先進文化，突出保障和改善民生，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，堅決維護台海和平穩定，全方位開展中國特色大國外交。

習近平再指出，依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，製定實施香港特別行政區維護國家安全法，牢牢把握香港大局。面對國際局勢急劇變化，我們在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。我們深入推進全面從嚴治黨，持之以恒正風肅紀，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，黨同人民群眾的血肉聯系更加緊密，黨內良好政治生態不斷形成和發展，為黨和國家各項事業發展提供了堅強政治保證。

▲習近平指出，未來5年要緊抓住解決不平衡不充分的發展問題。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平指出，黨的十九大對全面建成社會主義現代化強國作出了戰略部署，總的戰略安排是分兩步走：從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。黨的二十大要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略安排進行宏觀展望，重點部署未來5年的戰略任務和重大舉措。

他說，未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，搞好這5年的發展對於實現第二個百年奮鬥目標至關重要。要緊緊抓住解決不平衡不充分的發展問題，著力在補短板、強弱項、固底板、揚優勢上下功夫，研究提出解決問題的新思路、新舉措。

習近平再強調，全黨必須深刻認識到，黨面臨的執政、改革開放、市場經濟、外部環境考驗將長期存在。精神懈怠、能力不足、脫離群眾、消極腐敗危險將長期存在，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。

最後，他一再告誡，管黨治黨一刻也不能放松，必須常抓不懈、緊抓不放，決不能有松勁歇腳、疲勞厭戰的情緒，必須持之以恒推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，以黨的自我革命引領社會革命。