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大陸 大陸焦點 特派現場

北京冬奧後首位訪陸元首　習近平會見印尼總統佐科

▲大陸國家主席習近平在北京會見印尼總統佐科。（圖／路透）

▲印尼總統佐科（圖左）是北京冬奧後，首位訪問大陸的外國元首。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主習近平昨（26）日與印尼總統佐科在北京釣魚台賓館會談，佐科也成為2022年初北京冬奧舉行後，首位訪華的元首。習近平指出，中國人民正向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進，印尼人民也正為實現2045年建國百年目標積極打拼，「我願同你一道，繼續從戰略高度和長遠角度引領中印尼關係行穩致遠，更好造福兩國人民，為地區和世界和平穩定作出更大貢獻。」

▲大陸國家主席習近平在北京會見印尼總統佐科。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平在北京會見印尼總統佐科。（圖／路透）

習近平表示，兩國發展階段相似，共同利益相連，很高興雙方確立了共建命運共同體這一大方向，「雙方要推動高質量共建一帶一路合作不斷走向深入，結出更多碩果。力爭如期高質量建成雅萬高鐵，實施好區域綜合經濟走廊和兩國雙園等重大合作項目。」

習近平提到，中方將繼續全力支持印尼建設區域疫苗生產中心，繼續擴大進口印尼大宗商品和優質農副產品，「願積極參與建設印尼新首都和北加里曼丹工業園，擴大發展融資合作，在數字經濟、綠色發展等領域培育新增長點。」

習近平強調，雙方要同舟共濟，展現發展中大國責任擔當，踐行真正的多邊主義，堅持開放的區域主義，為推進全球治理提供東方智慧，貢獻亞洲力量，「中方全力支持印尼主持召開二十國集團領導人峇里島峰會，也將全力支持印尼當好明（2023）年東盟輪值主席國，願同東盟加強團結協作，聚焦「五大家園」建設，中方歡迎印尼繼續積極參與『金磚+』合作，贊賞印尼支持和重視全球發展倡議和全球安全倡議，願同印尼就此加強溝通合作。」

佐科在會談上表示，預祝中國共產黨第二十次全國代表大會取得圓滿成功，在當前充滿不確定性的國際形勢下，印尼和中國的良好合作體現了雙方關係的戰略性，對地區和世界都是正能量，「印尼願同中方一道，不斷深化兩國全面戰略夥伴關係，為促進地區和平和全球發展作出更大貢獻。」

佐科強調，歡迎中方積極參與印尼新首都和北加里曼丹綠色工業園建設，加強「全球海洋支點」構想同共建「一帶一路」倡議戰略對接，，「雅萬高鐵是印尼快速發展的象徵，印尼願同中方共同努力，確保雅萬高鐵按時竣工運行，使其成為兩國友誼的又一豐碑。」

雙方在會談中還就烏俄局勢等問題交換意見，會後發表《中華人民共和國和印度尼西亞共和國兩國元首會晤聯合新聞聲明》並簽署關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄以及疫苗、綠色發展、網路安全、海洋等領域合作文件。

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