　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陳時中自傳吹捧毛澤東接班人」　蔣萬安競辦：不懂歷史不要亂寫

▲台北市長參選人陳時中參觀臺灣創價學會至善藝文中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨議員參選人趙怡翔、顏若芳批評蔣萬安競選團隊有統戰味，國民黨文傳會副主委林家興今（28）日指出， 陳時中新書自傳中將林彪放在競選自傳的序，不知是將林彪當成人生導師，還是精神偶像，他奉勸陳時中「不懂歷史就不要亂寫」。

針對「紅漆大戰」開打，蔣萬安競選辦公室上午為此召開記者會，譴責民進黨的奧步就是一貫的抹紅，這是民進黨選舉常用的老招，但民進黨兩位年輕人學壞，「上樑不正下樑歪」，難道不抹紅就不會選舉嗎？以這種低級、不入流的選舉方式勢必會被台北市民唾棄。

發言人黃子哲表示，要檢討蔣萬安競選團隊的人事，不如先檢視陳時中團隊，前國策顧問黃承國是陳時中重要「抬轎手」，黃是被檢方認定天道盟黑道份子，之前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，重創民進黨形象，趙家與黃承國關係過密，為此辭去國策顧問，陳時中更在新書中極力推崇、吹捧中共獨裁者毛澤東指定接班人的林彪，難道陳時中已經變成時時吹捧共黨中嗎？民進黨貼蔣萬安紅標 ，卻縱容陳時中可以愛林彪，根本是荒謬、惡質的雙標。

黃子哲更質疑，陳時中新書書衣中的自我期許是守法、守份、誠實面對問題，但書中提到民進黨開放萊豬的過程與政策，卻以開放美豬來提及，完全是混淆視聽、顛倒黑白；身為衛福部長罔顧國人食安，「怎麼好意思把開放萊豬當成政績？」

▼陳時中出新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》。（圖／天下文化）

▲▼陳時中出新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》。（圖／天下文化）

文傳會副主委林家興則指出，很難想像在今天的民主台灣，會有政黨或候選人會公開推崇對岸共黨集權的專制軍頭，陳時中還將林彪與陳誠一起比，凸顯陳時中完全不懂歷史。林彪雖然打戰勇猛，但在中共專制政權之下，卻始終心神不安、如履薄冰，最後全家政變失敗出逃墜機而死，一生其實非常可悲，陳時中將林彪放在競選自傳的序，「是將林彪當成人生導師？還是精神偶像？」

林家興表示，反觀陳時中書中拿來比較的陳誠將軍，陳誠在大陸時期的戰功彪炳，後來中華民國政府播遷來臺，陳誠擔任行政院長、副總統，整編來臺部隊，並推動改革幣制、穩定金融、推行土地改革、規劃地方自治，耕者有其田，讓弱勢基層農民能翻身，三七五減租讓佃農能紓緩壓力，對臺灣社會與經濟有深遠影響，造福台灣人民甚多。

「綠共不演了，與紅共合流，綠共、紅共一家親」，林家興表示，不論林彪或陳誠一生戎馬，皆不曾拋棄自己的部隊、臨陣脫逃，但陳時中帶領醫護抗疫兩年多，最後關頭落跑去選舉，根本是主帥在戰事未歇的時候，拋棄部隊，轉戰其他戰場，陳時中遠遠不如林彪，更不如陳誠。他奉勸「不懂歷史就不要亂寫」，陳時中表現出如此低落的歷史和政治素養，如何能擔任台灣首善之都的市長？

台北市議員徐巧芯指出，陳時中的時鐘在新書中停在去年2月，台灣過去兩波疫情，特別是對北市造成最大傷害的疫情過程，書中鮮少被提及，幾乎談到部桃事件後就不見了，難道代表陳時中在部桃事件後就心心念念要去選舉，才疏忽了防疫，造成台北市民的困擾嗎？她舉例，書中針對疫苗的說明只有3頁，還說積極引進疫苗是要安國人的心，但當時民進黨不斷阻擋BNT疫苗，陳時中還在國會中公然說謊，說BNT是在深圳分裝，陳時中是不是都在不誠實中？

徐巧芯強調，陳時中這本「溫暖的魄力」是避重就輕、一大堆謊言，難怪民眾在書店中放了「你今天被騙了嗎？」「國家是如何被搞砸的？」反映出台北市民有多不滿陳時中的說謊與欺瞞，也難怪選新北市的林佳龍會說陳時中是仇值最高的候選人。

徐巧芯指出，陳時中居然說候選人也只是市民而已不用提出政見，這是史上最奇耙的候選人言論，陳時中批評內湖交通很爛，有人問其解決方案？陳時中居然問「怎麼來問我這市民呢？」陳時中的空跟酒空一樣空，既然如此，就請陳時中繼續擔任台北市民就好了。

「民進黨不會抹紅就不會選舉，非常可悲」，台北市議員參選人柳采葳強調，顏若芳說蔣家台北就是無望，難道「顏家房東、希望無窮」？蔣萬安團隊則提出「青銀換居」減年輕人的負擔。她表示，蔣萬安團隊從前立委到年輕朋友都有，其實就是代表世代融合，但卻被民進黨批評得一文不值，但這只是騙騙民進黨支持者，台北市民沒這麼好騙。

此外，針對蔣萬安團隊提出「台北隊」，陳時中參選也提出「台北隊長」，黃子哲表示，吳思瑤居然說對於蔣萬安的台北隊毫無記憶點，而吳思瑤對奧運選手名字都記不起來，沒有記憶點也合理。何志偉則說沒有深刻印象，但他對何志偉說打電動就可以學會操作武器，幫中華民國打戰的事非常有印象。黃子哲強調，要檢視別人之前，應該先好好檢視自己，請民進黨沒有記憶力也要有google的能力。

徐巧芯指出，民進黨用「沒有記憶點就可以抄襲」的邏輯，難道會認為林智堅抄襲也是可以的，民進黨抄襲已經抄慣了，林智堅被揭露論文抄襲後就整個不演了，林智堅可以抄，為何陳時中不能抄？她強調，民進黨不思檢討，還大言不慚說之前不知道就可以用，難道林智堅也可以說對余正煌的論文沒有印象就可以百分之百抄襲嗎？這樣歪風在民進黨中還要持續多久？

 

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
Fed升息3碼「台灣會跟進」？　專家曝兩大因素
新娘是鐵粉！「超大咖歌手」現身婚禮　台下賓客嚇：像作夢
瘋傳汪小菲、張穎穎「正面牽手照」！　網驚：認愛了？
超兇游泳教練！　網神出IG下課私照激辣
快訊／潘懷宗「今立即解職」　民進黨落選頭遞補北市議員
新婚1年產下1子！　她喊「回娘家一下」消失40年
綠島石朗海域變生物屠宰場！「4座足球場」珊瑚全毀
美獄警放男囚進女子監獄「性侵2小時」！　28女受害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政讚余正煌：正直的公務員　轟民進黨操縱教育價值

快訊／潘懷宗詐領助理費「今立即解職」　民進黨陳賢蔚遞補北市議員

拜登、習近平將通話　外交部：美方已向我方事前說明

林智堅競辦控「國民黨伸政治髒手」 　張善政嘆：社會互信破產

王鴻薇邀林智堅公開辯論！　喊話：論文門案你只剩3條路

「陳時中自傳吹捧毛澤東接班人」　蔣萬安競辦：不懂歷史不要亂寫

為內湖交通隔空交火　蔣萬安嗆陳時中「只喊口號」：去當市民就好

雙城論壇95萬柯文哲買單？　陳佩琪亮出自家存款：放桌上有需要隨時拿

蔡英文參訪如興後「金管會放行130億元增資」　國民黨團：檢調好好查

黃帝穎列「林智堅、李眉蓁論文案3大不同」　駁迴力鏢打臉說

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

張善政讚余正煌：正直的公務員　轟民進黨操縱教育價值

快訊／潘懷宗詐領助理費「今立即解職」　民進黨陳賢蔚遞補北市議員

拜登、習近平將通話　外交部：美方已向我方事前說明

林智堅競辦控「國民黨伸政治髒手」 　張善政嘆：社會互信破產

王鴻薇邀林智堅公開辯論！　喊話：論文門案你只剩3條路

「陳時中自傳吹捧毛澤東接班人」　蔣萬安競辦：不懂歷史不要亂寫

為內湖交通隔空交火　蔣萬安嗆陳時中「只喊口號」：去當市民就好

雙城論壇95萬柯文哲買單？　陳佩琪亮出自家存款：放桌上有需要隨時拿

蔡英文參訪如興後「金管會放行130億元增資」　國民黨團：檢調好好查

黃帝穎列「林智堅、李眉蓁論文案3大不同」　駁迴力鏢打臉說

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜　專家曝禁忌：避成替死鬼

張善政讚余正煌：正直的公務員　轟民進黨操縱教育價值

貨櫃三雄跌約2%、台積電跌1元守住500！　台股翻黑挫29點收在14891

童年陰影！鬼月盤點經典恐怖片　網推爆「這部」：看完不敢吃肉

《禹英禑》第9集收視破15%！虎鯨背鰭下垂身世悲慘　受虐33年殺3人

國中學歷當密醫！幫病患補牙裝假牙　彰化男判刑7月沒收2548萬

Fed再度升息3碼！將衝擊我國經濟　QA一次看

谷歌母公司Alphabet財報出爐！Q2搜尋廣告年增14％　股價漲逾7％

她裝人工關節突「腳軟」倒斑馬線　女警圍三角錐防二度傷害

衛斯布魯克瞧不起湖人新教頭？名嘴：他今年不會開心的

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

「民進黨再過2週真的完蛋」　前綠委曝余正煌聲明衝擊

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

竹市民調林耕仁26%領先　勝負關鍵曝

快訊／到底誰抄誰？　林智堅競辦曝3證據：絕對是原創

對陳時中也失望！呱吉嘆「職業道德」遇到長輩與選票都會轉彎

林靜儀遭爆4個月還490萬房貸　無奈吐內幕

快訊／潘懷宗詐領助理費今解職　陳賢蔚遞補

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

看完余正煌聲明張善政開罵了　「陳明通與林智堅別變教育的罪人」

林智堅否認抄論文卻缺席審定會　關鍵人答詢內幕曝

林智堅跑基層最新畫面曝！握鄉親雙手喊6字

更多熱門

相關新聞

蔣萬安嗆陳時中：去當市民就好

蔣萬安嗆陳時中：去當市民就好

台北市內湖區塞車問題長年未解，台北市長柯文哲27日批民進黨台北市長參選人陳時中，要選舉了才搜集問題、今起就逼迫對方講政見，被陳時中回擊，哪有市長逼市民教導怎麼做？對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安則說，難道民進黨選舉只喊口號嗎？那好好當市民就好。

陳推崇林彪　蔣：組中共台北隊？

陳推崇林彪　蔣：組中共台北隊？

余正煌聲明絕無抄襲　柯志恩：他是真實撰寫者

余正煌聲明絕無抄襲　柯志恩：他是真實撰寫者

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

加速處理內湖交通問題　陳時中：審查簡化、展現效率

加速處理內湖交通問題　陳時中：審查簡化、展現效率

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長蔣萬安陳時中黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

即／聯準會宣布升息3碼

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面