「陳時中自傳吹捧毛澤東接班人」　蔣萬安競辦：不懂歷史不要亂寫





▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨議員參選人趙怡翔、顏若芳批評蔣萬安競選團隊有統戰味，國民黨文傳會副主委林家興今（28）日指出， 陳時中新書自傳中將林彪放在競選自傳的序，不知是將林彪當成人生導師，還是精神偶像，他奉勸陳時中「不懂歷史就不要亂寫」。

針對「紅漆大戰」開打，蔣萬安競選辦公室上午為此召開記者會，譴責民進黨的奧步就是一貫的抹紅，這是民進黨選舉常用的老招，但民進黨兩位年輕人學壞，「上樑不正下樑歪」，難道不抹紅就不會選舉嗎？以這種低級、不入流的選舉方式勢必會被台北市民唾棄。

發言人黃子哲表示，要檢討蔣萬安競選團隊的人事，不如先檢視陳時中團隊，前國策顧問黃承國是陳時中重要「抬轎手」，黃是被檢方認定天道盟黑道份子，之前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，重創民進黨形象，趙家與黃承國關係過密，為此辭去國策顧問，陳時中更在新書中極力推崇、吹捧中共獨裁者毛澤東指定接班人的林彪，難道陳時中已經變成時時吹捧共黨中嗎？民進黨貼蔣萬安紅標 ，卻縱容陳時中可以愛林彪，根本是荒謬、惡質的雙標。

黃子哲更質疑，陳時中新書書衣中的自我期許是守法、守份、誠實面對問題，但書中提到民進黨開放萊豬的過程與政策，卻以開放美豬來提及，完全是混淆視聽、顛倒黑白；身為衛福部長罔顧國人食安，「怎麼好意思把開放萊豬當成政績？」

▼陳時中出新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》。（圖／天下文化）

文傳會副主委林家興則指出，很難想像在今天的民主台灣，會有政黨或候選人會公開推崇對岸共黨集權的專制軍頭，陳時中還將林彪與陳誠一起比，凸顯陳時中完全不懂歷史。林彪雖然打戰勇猛，但在中共專制政權之下，卻始終心神不安、如履薄冰，最後全家政變失敗出逃墜機而死，一生其實非常可悲，陳時中將林彪放在競選自傳的序，「是將林彪當成人生導師？還是精神偶像？」

林家興表示，反觀陳時中書中拿來比較的陳誠將軍，陳誠在大陸時期的戰功彪炳，後來中華民國政府播遷來臺，陳誠擔任行政院長、副總統，整編來臺部隊，並推動改革幣制、穩定金融、推行土地改革、規劃地方自治，耕者有其田，讓弱勢基層農民能翻身，三七五減租讓佃農能紓緩壓力，對臺灣社會與經濟有深遠影響，造福台灣人民甚多。

「綠共不演了，與紅共合流，綠共、紅共一家親」，林家興表示，不論林彪或陳誠一生戎馬，皆不曾拋棄自己的部隊、臨陣脫逃，但陳時中帶領醫護抗疫兩年多，最後關頭落跑去選舉，根本是主帥在戰事未歇的時候，拋棄部隊，轉戰其他戰場，陳時中遠遠不如林彪，更不如陳誠。他奉勸「不懂歷史就不要亂寫」，陳時中表現出如此低落的歷史和政治素養，如何能擔任台灣首善之都的市長？

台北市議員徐巧芯指出，陳時中的時鐘在新書中停在去年2月，台灣過去兩波疫情，特別是對北市造成最大傷害的疫情過程，書中鮮少被提及，幾乎談到部桃事件後就不見了，難道代表陳時中在部桃事件後就心心念念要去選舉，才疏忽了防疫，造成台北市民的困擾嗎？她舉例，書中針對疫苗的說明只有3頁，還說積極引進疫苗是要安國人的心，但當時民進黨不斷阻擋BNT疫苗，陳時中還在國會中公然說謊，說BNT是在深圳分裝，陳時中是不是都在不誠實中？

徐巧芯強調，陳時中這本「溫暖的魄力」是避重就輕、一大堆謊言，難怪民眾在書店中放了「你今天被騙了嗎？」「國家是如何被搞砸的？」反映出台北市民有多不滿陳時中的說謊與欺瞞，也難怪選新北市的林佳龍會說陳時中是仇值最高的候選人。

徐巧芯指出，陳時中居然說候選人也只是市民而已不用提出政見，這是史上最奇耙的候選人言論，陳時中批評內湖交通很爛，有人問其解決方案？陳時中居然問「怎麼來問我這市民呢？」陳時中的空跟酒空一樣空，既然如此，就請陳時中繼續擔任台北市民就好了。

「民進黨不會抹紅就不會選舉，非常可悲」，台北市議員參選人柳采葳強調，顏若芳說蔣家台北就是無望，難道「顏家房東、希望無窮」？蔣萬安團隊則提出「青銀換居」減年輕人的負擔。她表示，蔣萬安團隊從前立委到年輕朋友都有，其實就是代表世代融合，但卻被民進黨批評得一文不值，但這只是騙騙民進黨支持者，台北市民沒這麼好騙。

此外，針對蔣萬安團隊提出「台北隊」，陳時中參選也提出「台北隊長」，黃子哲表示，吳思瑤居然說對於蔣萬安的台北隊毫無記憶點，而吳思瑤對奧運選手名字都記不起來，沒有記憶點也合理。何志偉則說沒有深刻印象，但他對何志偉說打電動就可以學會操作武器，幫中華民國打戰的事非常有印象。黃子哲強調，要檢視別人之前，應該先好好檢視自己，請民進黨沒有記憶力也要有google的能力。

徐巧芯指出，民進黨用「沒有記憶點就可以抄襲」的邏輯，難道會認為林智堅抄襲也是可以的，民進黨抄襲已經抄慣了，林智堅被揭露論文抄襲後就整個不演了，林智堅可以抄，為何陳時中不能抄？她強調，民進黨不思檢討，還大言不慚說之前不知道就可以用，難道林智堅也可以說對余正煌的論文沒有印象就可以百分之百抄襲嗎？這樣歪風在民進黨中還要持續多久？