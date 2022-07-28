日本再增20萬例創歷史新高！疫情燒進官邸　內閣官房連環爆

▲日本單日新增再創新高，疫情更燒進首相官邸。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本第7波疫情持續延燒，27日新增20萬9694例確診，創下單日新高，而全國也有25個地區的單日新增突破紀錄。除此之外，疫情燒進內閣官房，首相岸田文雄的1名秘書官27日確診，不過因為值勤時都有佩戴口罩，因此岸田並未被列為密切接觸者。

根據《日本放送協會》報導，日本27日新增20萬9694例確診，打破7月23日的最高紀錄20萬930例，創下疫情爆發以來的新高，累計確診1192萬1934例。另一方面，27日新增129人死亡，累計死亡3萬2207人。

厚生勞動省統計，19日至24日間的短短6天，全國通報992件群聚感染，其中高齡者照護設施最高，共337件，其次則分別為學校與教育機構248件、醫療機關151例、兒童福利設施101件、企業75件、身心障礙者照護機構35件、運動設施21件以及餐飲店11件。

另一方面，疫情也燒進內閣，岸田文雄的祕書官宇波弘貴27日上午出現發燒、咳嗽等症狀，前往醫院接受核酸檢測後，結果呈陽性，目前已在自家療養。這也是首位日本首相秘書官染疫，不過官邸內並未有官員被匡列為密切接觸者。而官房長官松野博一23日也曾確診，當時官邸內一樣沒有官員被匡列。

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