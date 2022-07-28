沈富雄預言林智堅必退選　曝民進黨陷「換堅」掙扎

▲民進黨桃園市參選人林智堅。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文被控抄襲，事件關鍵人物之一余正煌27日發出聲明強調自己未有抄襲情事，引起外界熱議。前立委沈富雄28日於節目分析，此聲明是「最後一擊」，替國民黨桃園市長參選人張善政穩住選情，而民進黨目前正陷入「換堅」掙扎，等台大審定結果出爐後，民進黨桃園市長選情必會「冰山崩塌」。

針對北北基桃竹選情，沈富雄在《POP撞新聞》分析，國民黨只有在台北市與桃園市相對弱勢，因為國民黨台北市長參選人蔣萬安跟張善政特質類似，個性都憨厚、老實，也不太會選舉。而張善政恐怕比蔣萬安還差，因為他不管當韓國瑜副總統候選人、國政顧問團總召都沒什麼表現。

不過，沈富雄認為，林智堅論文爭議會讓張善政變得相對不錯，其選情恐怕就此穩住。他也形容，余正煌昨日發布的聲明是「最後一擊」，林智堅政治生命已經結束，往後不用再混，如果自己是林智堅一定會提早退選，只是目前看起來民進黨還在掙扎，陷入「一直撐難看，不撐也難看」的兩難。

沈富雄進一步說，民進黨從總統蔡英文到桃園市長鄭文燦每個人都相當煩惱，還在假裝能挺過風波，然而，台大委員會動作比想像中有效率，已先駁回要求蘇宏達迴避的申請，相信審定結果很快就會出來，屆時民進黨桃園市長選情會是「冰山崩塌」。

至於林智堅是否會退選？沈富雄表示，林智堅一定會退選，但他臉皮厚，恐怕會等到蔡英文下令才會有動作，只是後續情勢演變，會讓林智堅臉皮再厚也撐不住。

▼沈富雄預言林智堅必退選。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）