他諷裴洛西訪台民進黨得利　陸飛彈穿越上空「台灣卻賠了」

▲美國眾議院議長裴洛西。（資料照／路透）

記者蔡佩珈／台北報導

共軍宣布4日起到7日在台灣周邊6處海域進行軍演，昨日更發射多枚飛彈，台海局勢再度升溫。前立委蔡正元5日在臉書發文表示，美國眾議院議長裴洛西訪台後，東風系列彈道飛彈穿越台北上空、經濟制裁開始，而民進黨桃園市長參選人林智堅論文門與新竹棒球場爭議突然消失，簡直是「台灣賠了、民進黨賺了」。

在裴洛西於2日晚間10時43分搭乘專機「SPAR19」抵達台灣之前，中共公布將於8月4日至7日間於台灣周邊6個海空域進行實彈演習。而共軍在演習首日，也就是4日下午約1時56分向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，根據日本防衛省揭露的圖示，有4枚飛過台灣本島上空。

經貿方面，大陸海關總署於1日深夜對台灣100多家食品禁止進口，3日又宣布將暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚與天然砂輸入大陸，遭到外界解讀為報復裴洛西訪台之舉。

蔡正元說，裴洛西訪台，困擾民進黨的論文門、球場爭議突然間消失，換上對民進黨有利的裴洛西與演習門，讓他們暗爽到內傷，但對民進黨有利的事，卻對台灣不一定有利。

蔡正元表示，海峽中線的安全島、領海安全基線、美國航空母艦，以及日本有事都不見了，倒是東風飛彈越過頭上、經濟制裁開始，還有真正的戰爭警鈴響，「台灣賠了、民進黨賺了」。