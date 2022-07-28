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美海軍艦艇要超過500艘？　陸官媒：「2045規劃」劍指中國

▲▼美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者任以芳／綜合報導

美國海軍學會網站日前指出，根據美國海軍作戰部長麥可·馬丁·吉爾迪（Michael Martin Gilday）規劃，美軍將於2045年擁有由373艘有人戰艦和150艘無人大型作戰艦艇組成的超級艦隊。陸鷹派官媒《環球時報》今（28日）形容「這份規劃的字裡行間，都透露著針對中國的意味。」標題甚至稱，美海軍搞「2045規劃」就是要劍指中國。

吉爾迪也表示，「與中國的戰略競爭既是當前的挑戰，也是長期的挑戰。將我們的艦隊設計重點放在2045年，將為海軍在未來關鍵十年中，需要做出的最重要的決策和投資提供依據。」

根據陸官媒《環球時報》引述美國海軍學會網站稱，美國海軍「2045規劃」明確提出，「 21世紀40年代以後，設想（美國）這支混合艦隊需要超過350艘有人戰艦、150艘大型無人水面和水下平台以及約3000架飛機。」

美國《海軍情報》網站稱，未來艦艇總數將超過500艘，這份規劃不但包含艦艇數量多，還涉及一系列性能先進的戰艦，將改變美國海軍規模持續萎縮的現狀，因為當前美國海軍僅有不到290艘作戰艦艇。

吉爾迪表示，「美國海軍這份規劃突出了對無人作戰平台的重視。」但報導也指出，目前美國海軍還沒有明確這些無人艦艇的具體性能。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲美國把中國視為勁敵，積極發展軍武大肌肉。（圖／CFP）

針對美國軍海軍規劃，陸官媒《環球時報》引述中國軍事專家各項分析，美國海軍這份「2045規劃」的字裡行間都透露出針對中國的意味。從川普政府時代開始，五角大樓就開始鼓吹「中國海軍在規模上已經超過美國」，實際上美國海軍在航母、核潛艇、兩棲攻擊艦等大型艦艇方面都有明顯優勢。

報導稱，為了「重新從中國手中奪回海軍優勢」吉爾迪提出的「2045規劃」，目的就是與中國海軍展開競爭。五角大樓大力發展的無人作戰艦艇，則是為應對中國在西太平洋海域的「區域拒止」戰略，通過分布式海上作戰概念，避免解放軍將打擊對象聚焦於航母等少數高價值目標。

日前，美國最高軍事指揮官馬克·亞歷山大·麥利（Mark Alexander Milley）出訪印尼時表示，中國解放軍在過去五年中變得「更咄咄逼人和具有危險性」，並且指出中國飛機和艦船在太平洋地區對美國及其在內的夥伴的軍事力量進行攔截的次數明顯增加，這些夥伴包括加拿大、澳洲、日本、菲律賓和越南。「不安全互動」次數也以相似的比例增加。

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