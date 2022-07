裴洛西訪台效應？　美軍「雷根號航母」航向南海

▲美國航母雷根號(USS Ronald Reagan)停靠新加坡。(圖/翻攝自twitter/@USAmbSG)



記者張方瑀/綜合報導

隨著美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台的機率提升,中美雙方皆在台灣海峽周圍加強軍事力量。美國航空母艦「雷根號」打擊群25日更從新加坡出發,朝著南海前進,美軍並未透露最終目的地。

根據《南華早報》報導,中國「南海戰略態勢感知計畫」(South China Sea Strategic Probing Initiative)追蹤訊息指出,隸屬於美國第七艦隊的尼米茲級核子動力航母「雷根號」(USS Ronald Reagan)與其打擊群,還有驅逐艦「希金斯號」(USS Higgins DDG 76)、巡洋艦「安提坦號」(USS Antietam USS CG 54)25日從新加坡出發,再度航向南海。

USS Ronald Reagan CSG was back to the #SouthChinaSea last night, July 26. https://t.co/AaL9UD5BAD pic.twitter.com/ziA6f3ot0G