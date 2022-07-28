　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西訪台效應？　美軍「雷根號航母」航向南海

▲▼美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）停靠新加坡。（圖／翻攝自twitter／@USAmbSG）

▲美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）停靠新加坡。（圖／翻攝自twitter／@USAmbSG）

記者張方瑀／綜合報導

隨著美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的機率提升，中美雙方皆在台灣海峽周圍加強軍事力量。美國航空母艦「雷根號」打擊群25日更從新加坡出發，朝著南海前進，美軍並未透露最終目的地。

根據《南華早報》報導，中國「南海戰略態勢感知計畫」（South China Sea Strategic Probing Initiative）追蹤訊息指出，隸屬於美國第七艦隊的尼米茲級核子動力航母「雷根號」（USS Ronald Reagan）與其打擊群，還有驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins DDG 76）、巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）25日從新加坡出發，再度航向南海。

雷根號航母23日結束南海的安全任務後，選擇停泊在新加坡，這是自2019年以來，首度有美國航艦停靠新加坡。目前美軍未透露雷根號25日再度出航的目的地，但若沿著此條航道，最終將會抵達台灣海峽。

裴洛西目前尚未證實訪問計畫，若她真的訪問台灣，那將會是自1997年以來訪台層級最高的美國現任政治官員。北京當局也對此表達不滿，9天內發出6次公開警告，中國大陸國防部發言人譚克非26日嚴厲表示，裴洛西屬於政府第三號人物，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管。

匿名美國官員向《美聯社》透露，如果裴洛西確定訪問台灣，美國軍方將增加在印太地區的兵力和軍備流動，戰鬥機、船隻、監視和其他軍事系統，可能會用來替她飛往、飛抵台灣後提供多重保護。

根據最新衛星圖像顯示，中國大陸解放軍也正加強台灣海峽周圍的軍事戒備，包含擴大位於福建省的空軍基地。若戰鬥機從福建的龍田空軍基地起飛，只要7分鐘就可抵達台北。

►裴洛西訪台有變數！傳將待拜習通話後定案　路透：恐引發美中危機
►美媒：裴洛西邀眾院外委會領袖共同訪台
►裴洛西訪台越紅線　北京「9天6次公開警告」：一切後果由美國承擔

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
獨／出事前在專注檢查列車！　台鐵司機慘死「同事慟難入眠」
台南Josh開箱新竹棒球場遭出征到爆！　曝「崩跌」下場
BA.5殺進高雄！造船廠10人陽性　基因定序出爐
滷味攤槍手逃太平山區　警連4天搜捕慘被虎頭峰螫傷
生魚片滿爆「只要800元」！　8千人轟動地點曝光
快訊／張善政開罵！「陳明通與林智堅不要變教育的罪人」
快訊／到底誰抄誰？　林智堅競辦曝3證據：絕對原創
高中妹肚痛！老司機「閃大燈」硬闖萬安管制　結局神展開
他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台裔楊安澤宣布成立新政黨「前進黨」　拚美國第三勢力

AV女優百萬JJ奶又毀了！巨乳炸裂爆出超噁黃漿　「流沙」畫面曝光

分析：全球2700萬人喪失嗅味覺　染疫過半年沒好！這性別難恢復

裴洛西訪台效應？　美軍「雷根號航母」航向南海

美國猴痘單日飆破1048例！　拜登最快本週列「公衛緊急事件」

南韓史上最大宗軍火外銷！　波蘭簽字採購近1700輛戰車、自走砲

英外相：若當選首相　強化大英國協經貿連結抗中

烏總統顧問證實：俄軍拿下第二大發電廠

美中晶片對抗！　參院高票通過1.6兆元半導體擴產法案

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

台裔楊安澤宣布成立新政黨「前進黨」　拚美國第三勢力

AV女優百萬JJ奶又毀了！巨乳炸裂爆出超噁黃漿　「流沙」畫面曝光

分析：全球2700萬人喪失嗅味覺　染疫過半年沒好！這性別難恢復

裴洛西訪台效應？　美軍「雷根號航母」航向南海

美國猴痘單日飆破1048例！　拜登最快本週列「公衛緊急事件」

南韓史上最大宗軍火外銷！　波蘭簽字採購近1700輛戰車、自走砲

英外相：若當選首相　強化大英國協經貿連結抗中

烏總統顧問證實：俄軍拿下第二大發電廠

美中晶片對抗！　參院高票通過1.6兆元半導體擴產法案

遏制中國　美考慮在亞洲部署多領域特遣隊

單價2→7字頭！「以前連蛋殼都不算」　網友點名這區有感變蛋黃

快訊／高雄休旅車撞安全島翻覆　林園警轄區連2天車禍釀1死

朱立倫開酸年紀　陳時中反擊：年紀大有人白活、有人有社會經驗

台裔楊安澤宣布成立新政黨「前進黨」　拚美國第三勢力

拚最後一年參加警察特考　高雄男夾帶小抄進考場夢碎了

習近平親授單位「榮譽稱號」　前身為擊落U-2偵察機的神秘「543」部隊

AV女優百萬JJ奶又毀了！巨乳炸裂爆出超噁黃漿　「流沙」畫面曝光

4大電信VoLTE免月租費！　申請方法、適用手機一次看

電信三雄8月起VoLTE全免費！　iOS、安卓設定一次看

獨／出事前還在專注檢查列車！　台鐵司機員慘死「同事慟難入眠」

芭比Q了！朋友想坐旁邊　一進去當場翻車直接躺平

國際熱門新聞

即／聯準會宣布升息3碼

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

辣妹網紅擁60萬粉絲　正職是清潔工超自豪

Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

日本山口猴亂！捕獲一隻公猴「火速安樂死」

美議員力挺官員憂心　裴洛西計劃訪台反應一次看

影片曝！他橫越賽道「被馬撞飛」　1人1馬喪命

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

美媒：裴洛西邀眾院外委會領袖共同訪台

美聯準會一口氣再升息3碼！　今年累計升9碼

COVID-19起源又轉折　2新研究指向華南海鮮市場

女富豪離奇亡　1通電話揭「凶手是丈夫」

更多熱門

相關新聞

拜習會將登場　美方關注台海緊張局勢升高

拜習會將登場　美方關注台海緊張局勢升高

白宮國安會戰略溝通協調官柯比今天表示，台海緊張將是美國總統拜登與中國國家主席習近平會談議題。他相信拜登將重申一中政策不變，不樂見台海局勢片面或武力解決，美方關注台海緊張局勢升高。

美媒：裴洛西邀眾院外委會領袖共同訪台

美媒：裴洛西邀眾院外委會領袖共同訪台

美議員力挺官員憂心　裴洛西計劃訪台反應一次看

美議員力挺官員憂心　裴洛西計劃訪台反應一次看

力箭一號搭載6枚衛星成功首飛

力箭一號搭載6枚衛星成功首飛

傳裴洛西8月訪台　趙少康喊話大陸：要武力恫嚇衝著美國去

傳裴洛西8月訪台　趙少康喊話大陸：要武力恫嚇衝著美國去

關鍵字：

裴洛西台灣南海雷根號美中台軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

即／聯準會宣布升息3碼

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

台灣進入VoLTE時代　8月起全面免月租

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面