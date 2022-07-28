裴洛西訪台效應？　美軍「雷根號航母」航向南海

▲美國航母雷根號（USS Ronald Reagan）停靠新加坡。（圖／翻攝自twitter／@USAmbSG）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的機率提升，中美雙方皆在台灣海峽周圍加強軍事力量。美國航空母艦「雷根號」打擊群25日更從新加坡出發，朝著南海前進，美軍並未透露最終目的地。

根據《南華早報》報導，中國「南海戰略態勢感知計畫」（South China Sea Strategic Probing Initiative）追蹤訊息指出，隸屬於美國第七艦隊的尼米茲級核子動力航母「雷根號」（USS Ronald Reagan）與其打擊群，還有驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins DDG 76）、巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）25日從新加坡出發，再度航向南海。

USS Ronald Reagan CSG was back to the #SouthChinaSea last night, July 26. https://t.co/AaL9UD5BAD pic.twitter.com/ziA6f3ot0G — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) July 27, 2022

雷根號航母23日結束南海的安全任務後，選擇停泊在新加坡，這是自2019年以來，首度有美國航艦停靠新加坡。目前美軍未透露雷根號25日再度出航的目的地，但若沿著此條航道，最終將會抵達台灣海峽。

裴洛西目前尚未證實訪問計畫，若她真的訪問台灣，那將會是自1997年以來訪台層級最高的美國現任政治官員。北京當局也對此表達不滿，9天內發出6次公開警告，中國大陸國防部發言人譚克非26日嚴厲表示，裴洛西屬於政府第三號人物，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管。

匿名美國官員向《美聯社》透露，如果裴洛西確定訪問台灣，美國軍方將增加在印太地區的兵力和軍備流動，戰鬥機、船隻、監視和其他軍事系統，可能會用來替她飛往、飛抵台灣後提供多重保護。

根據最新衛星圖像顯示，中國大陸解放軍也正加強台灣海峽周圍的軍事戒備，包含擴大位於福建省的空軍基地。若戰鬥機從福建的龍田空軍基地起飛，只要7分鐘就可抵達台北。

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