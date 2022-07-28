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起飛重量最重！　大陸「力箭一號」搭載6枚衛星成功首飛

▲▼號稱起飛重量最重的「力箭一號」（ZK-1A）首飛成功。（圖／中國科學院）

▲號稱起飛重量最重的「力箭一號」（ZK-1A）首飛成功。（圖／中國科學院） 

記者林彥臣／綜合報導

號稱大陸起飛重量最大的固體火箭「力箭一號」（ZK-1A），27日搭載6枚衛星升空，在酒泉發射中心成功首飛，並順利將6枚衛星送入預定軌道運行，由於無助推器，力箭一號看起來更像是一枚固體燃料的戰略飛彈。

根據《央視》報導，力箭一號順利將空間新技術試驗衛星、軌道大氣密度探測試驗衛星、低軌道量子密鑰分發試驗衛星、電磁組裝試驗雙星和南粵科學星6顆衛星送入預定軌道。

力箭一號是中國科學院自主研發的固體運載火箭，是大陸迄今最大的固體運載火箭，這次搭載發射的6顆衛星用於太空探測、大氣密度探測等相關技術驗證及試驗應用。

根據公開資料，力箭一號（ZK-1A）起飛重量為135噸，起飛推力200噸，總長30公尺，芯級直徑2.65公尺，為無助推型號，近地軌道運載能力約為2噸，其中700公里SSO軌道運力為1.33噸，不僅遠超過大陸內部其他型號，也超過了美國米諾陶4火箭（Minotaur IV）的1.1噸和歐洲織女星火箭（Advanced Generation European Carrier Rocket）的1.5噸。

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