大陸發出最強警告！胡錫進放話：裴洛西訪台「美軍航艦將被殲滅」

大陸中心／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月可能訪台。中國大陸國防部26日警告，裴洛西如果訪台，解放軍絕不會坐視不管。大陸官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進26日發文稱，「期待解放軍戰機做一次了不起的伴飛，隨裴洛西的座機一起飛到台灣上空去，開闢解放軍戰機在台灣上空巡航的偉大先例。」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

胡錫進25日晚連續發文表示，裴洛西的訪台計劃的確製造了一次「狹路相逢」，但是道義在中國這邊，由於這一次裴洛西挑釁在先，全世界對此看得清清楚楚，解放軍將出師有名。

他強調，「美台都應該想清楚的是，如果他們發起這場對抗，期間發生擦槍走火的風險比以往任何時候都要高。如果台軍膽敢向隨裴洛西座機或單獨飛入台灣本島上空的解放軍戰機開火，必將遭到我方壓倒性的火力報復，那將意味著台海戰爭的提前到來。如果美軍航母此時挑釁性靠近台灣島，解放軍一定會派出足夠的軍事力量與其對峙，岸基導彈也會對美國軍艦實施瞄準。一旦中美發生海上衝突，美國航母編隊將被消滅。」

胡錫進還表示，「解放軍戰機早晚是要飛到台灣上空去的，這是宣示對台灣主權合理而正義的行動。為邁出這一步，我們需要一個契機，它將促使國際社會更加理解中國大陸這樣做不是挑釁，而是順理成章的邁進。裴洛西訪台將構成台海局勢的重大事變，解放軍做出強烈反應符合國際社會的預期，派戰機飛越台灣島更加師出有名。」

胡錫進的貼文獲得不少網友支持，「期待，紅線真的不能再退了」、「對大陸來說是個好機會，就看誰的意志更堅決了，拭目以待」、「狹路相逢勇者勝！這一次中國要狠狠教訓一下美國紙老虎，出一口氣」。不過，也有網友不屑表示，「這種天天口嗨妄議胡說八道的，國家就不管管嗎？」

大陸國防部發言人譚克非表示，關於美眾議長裴洛西計劃訪台事，中方此前多次表明了堅決反對的立場，「作為美國政府『三號人物』，裴洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。」

譚克非強調，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台，「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

此前，《金融時報》23日援引「知情人士」的話稱，中方已就裴洛西擬訪台一事向美方發出「超乎以往的嚴厲警告」，並稱若裴洛西成行，中方不排除採取軍事回應的可能。