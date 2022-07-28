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「道歉12億次都不夠」　鄭麗文怒批林智堅：只會剪綵作秀不會做事

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

斥資12億的新竹棒球場風光重啟卻遭外界重轟瑕疵多，其中富邦右外野手林哲瑄由於球場外野草皮有細沙、碎石，撲接後導致關節唇破裂，恐致賽季報銷。面對責難，民進黨桃園市長參選人林智堅致歉，並說「責任由我一肩扛起」，但國民黨立委鄭麗文怒批，林智堅連道歉都要用話術說謊，DPP是不是覺得台灣人真好騙？鄭麗文也飆罵，「球員的人生是你賠得起的嗎？道歉12億次都不夠。」

新竹市立棒球場被蔡政府列入「前瞻建設計畫」第一項，經費從3.5億元漲到12億元，但7月22日開幕賽後，卻被踢爆場地及設備有多處瑕疵，還造成4名球員受傷，轉身投入選舉的林智堅備受責難。鄭麗文27日在臉書上發文痛罵，花了12億元整修的新竹棒球場，啟用後首場比賽包括總統蔡英文及林智堅都到場參加，結果2天後就因為場地缺失太多而緊急停賽，痛批「論文二人組還要不要臉？根本只會剪綵作秀不會做事」。

針對林哲瑄受傷一事，鄭麗文指出，林哲瑄傷勢嚴重恐需要開刀治療，倘若動手術，除了本賽季泡湯之外，手術風險及預後復健都將嚴重影響球員的生涯。鄭麗文質疑，砸12億元整修的球場，民進黨非但沒有好好監督，甚至為了讓總統和桃園市民亮相搶開幕，不惜犧牲球員生涯，實在荒謬。事後，新竹市代理市長親自向味全龍球員致歉時，竟然帶攝影師拍照，令人質疑「道歉拍照不是在作秀嗎？道歉該有的誠意都沒有！」

鄭麗文開嗆，得知球員傷勢的第一時間，「抄負責的林治肩」不忘在臉書發文洗白，表示歉意並願意負擔醫藥費及復健費，但因施政爛導致球員受傷，負擔醫療費用難道不是應該的嗎？況且費用不是重點，只要是棒球迷都知道，過去許多球員受傷開刀後，表現大受影響，需要多年的復健，球員未來的職業生涯、合約、人生賠得起的嗎？林智堅連道歉都要用話術說謊，DPP是不是覺得台灣人真好騙？「道歉12億次都不夠！追根究底，花12億的爛球場誰賠？」

鄭麗文說，民進黨為了選戰，不僅任憑新竹市正副首長辭職放空城，球場也都沒驗收就啟用，甚至連棒球場上最為重要的紅土與草皮做工都很爛，導致多位球員受傷，放眼世界誰敢讓球員在未完工的球場比賽？鄭麗文也諷刺，花12億元將球場蓋成這樣，蔡英文居然還覺得感動？這麼大的工程建設案，民進黨政府從中央到地方絕對脫不了關係，要求民進黨出來面對，並給球隊和球迷一個交代。

▲▼ 新竹球場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 新竹球場 。（資料照／記者黃克翔攝）

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