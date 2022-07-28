林智堅論文門若查不出名堂　台大畢業的他「號召校友遊行」

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

作為民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件關鍵人物之一的余正煌27日發出聲明，強調自己未有抄襲情事，有讓整請論文門案越演越烈。台大醫學系畢業的前民進黨立委沈富雄表示，如果論文真的案查不出名堂，那他會帶頭，要歷屆校友日夜遊行。

對於該案，台大政治系教授石之瑜表次，林智堅的論文門其實查不出名堂，因為教育部掌握學校所有經費。

不過，沈富雄說，要對台灣民主有信心，如果真的沒有查出東西，那歷屆所有台灣大學畢業的學生，都要起來遊行，而他會帶頭先做。

林智堅捲入抄襲風波，當中，台大國發所碩士論文的部分，其指導教授、現任國安局長陳明通曾幫忙辯護，強調是學生余正煌在取得林智堅同意後，才借用林智堅的民調資料。

余正煌27日參加台大論文審定會，原本始終保持低調的他稍早發出聲明，稱「未有任何抄襲之情事」，並說外界所指他論文涉及抄襲之情事，與客觀事實不符，日後若仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任，以維自身權益。

林智堅委任律師黃帝穎及其競辦發言人黃韋鈞今天赴民進黨中央黨部舉行記者會。黃韋鈞提出3點說法，強調林智堅碩論絕對是原創沒有抄襲的可能性，包括使用第一人稱寫作「我們進一步追問」來談民調如何進行、林智堅碩論的研究架構、研究變數皆合乎寫作邏輯。