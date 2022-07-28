「民進黨再過2週真的完蛋」　前綠委曝余正煌聲明衝擊

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

作為民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件關鍵人物之一的余正煌27日發出聲明，強調自己未有抄襲情事，引發各界關注。對此，前民進黨立委郭正亮表示，民進黨須趕快做出更換桃園市長人選的決定，若兩週之內沒有答案，那「真的會完蛋」。

林智堅捲入抄襲風波，當中，台大國發所碩士論文的部分，其指導教授、現任國安局長陳明通曾幫忙辯護，強調是學生余正煌在取得林智堅同意後，才借用林智堅的民調資料。

余正煌27日參加台大論文審定會，原本始終保持低調的他稍早發出聲明，稱「未有任何抄襲之情事」，並說外界所指他論文涉及抄襲之情事，與客觀事實不符，日後若仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任，以維自身權益。

郭正亮說，民進黨沒想到余正煌會發聲明稿，這是他們盤算的最大意料之外，本來還想搞成藍綠各說各話，而如今余正煌出來了，民進黨快則一禮拜，最慢兩週之內就要做出決定，看桃園市長選戰要不要換人，再拖就真的會完蛋。

針對余正煌聲明，林智堅辦公室發言人黃韋鈞表示，林智堅一直在捍衛自己沒有抄襲，也從沒有指責過任何人抄襲，呼籲國民黨停止將政治髒手伸向校園及公務機關，還給林智堅清白。