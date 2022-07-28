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林智堅否認抄論文卻缺席審定會　關鍵人答詢內幕曝！議員：他怯戰

▲▼余正煌聲明。（圖／翻攝52新聞聚樂部直播）

▲余正煌聲明。（圖／翻攝52新聞聚樂部直播）

記者葉國吏／綜合報導　

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波越演越烈，台大27日召開審定會，關鍵人物余正煌在律師陪同下出席，並且於獨立空間詢答，至於林智堅及其指導教授陳明通則沒有出席。有學者透露，整起事件的關鍵，呼籲應回歸專業，政治化只會模糊焦點。另外也有議員批評林智堅，沒有出席是因為怯戰。

余正煌27日參加台大論文審定會，結束後他發出聲明表示沒有任何抄襲情事，並說外界所指他論文涉及抄襲之情事，與客觀事實不符，日後若仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任，以維自身權益。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

至於林智堅則缺席，對此台北市議員王鴻薇27日透過臉書發文批評，林智堅可以開記者會、做圖表，就是不敢面對台大教授質疑，林智堅今日缺席即為他怯戰的表現。

根據《聯合報》報導，有知情人士透露，余正煌是在2位律師陪同下出席，3人一起被安排在獨立空間、透過鏡頭接受詢答，余正煌全程只能透過鏡頭回應。

前內政部長、台大土木系教授李鴻源表示，學倫審議應該回歸專業化切勿把問題政治化，也呼籲執政黨不要把政治的手伸進校園。

 

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