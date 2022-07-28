沈慧虹自曝靠「這招」瘦20公斤　「不認識的人以為我去整形」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（28日）釋出最新一集「一碗麵的時間」影片，邀請民進黨新竹市長參選人沈慧虹下廚炒米粉，她以「炒米粉」比喻選舉說，「吃慣別人炒的米粉，也想吃一盤自己炒的米粉」，並分享自己曾啟動「200天日行萬步計畫」，視察步道兼瘦身，已經瘦下20公斤，「不認識我的人會以為我去整形」。

▲沈慧虹擔任民進黨節目「一碗麵的時間」特別來賓。（圖／民進黨提供）

沈慧虹談及，她認為「安居樂業」就是幸福，她喜歡在下班後，在這座被譽為「全台最幸福的城市」，買些喜歡的菜回家料理；而留心新竹市政的她，也提到曾啟動「200日不間斷日行萬步計畫」，關心步道與腳踏車道的進度，還意外受了一大圈。

沈慧虹說，7年前接下新竹市副市長的第一任務，便是解決新竹卡關30年的「公道三」，協調78戶住戶的搬遷問題，當時拜訪中難免遇到「被請出門吹風」，但她不放棄終感動市民，「我要想辦法把米粉炒出來，如果每個人都只會點菜不會煮菜，哪誰來煮菜？當然是有能力的人來煮菜」，她用專業把問號變成驚嘆號。

沈慧虹說，進到熟悉的廚房、煮熟悉的料理，就如同治理新竹這座古城，「因為有經驗所以不需練習，下來就可以做」。她說，市民不是不知道沈慧虹是誰，而是名字跟人沒有嫁接起來，她相信自己就是那位對的人，能讓新竹繼續幸福。