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快訊／到底誰抄誰？　林智堅競辦曝3證據：絕對是原創

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園市長參選人林智堅身陷「論文門」爭議。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，台大審議會27日駁回申請迴避案，關鍵人物調查員余正煌也發表聲明捍衛清白，強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。對此，林智堅競辦發言人黃韋鈞今（28日）提出3點說法，證明林智堅碩論合寫作邏輯，「絕對是原創沒有抄襲的可能性」。

林智堅委任律師黃帝穎及其競辦發言人黃韋鈞今天赴民進黨中央黨部舉行記者會。黃韋鈞提出3點說法，強調林智堅碩論合寫作邏輯，包括使用第一人稱寫作「我們進一步追問」來談民調如何進行，這是因為該民調是出自競選團隊，使用第一人稱較符合邏輯，但在余正煌的文章中一樣使用「我們」，然而該民調並非他得到的第一手資料，而是林智堅所提供的資料，在這裡使用「我們」就會很奇怪。

黃韋鈞指出，第二個部分則是林智堅碩論的研究架構符合寫作邏輯，例如文中把「棄保」蔡仁堅的民調數據，作為研究依變項，以證明三腳督現象，對比余正煌的研究架構並沒有設定依變項，卻仍有依變項的段落，顯得比較突兀一點。

黃韋鈞表示，第三個部分是林智堅碩論的研究變數合乎寫作邏輯，例如林智堅在文中假設選民會因為高學歷支持蔡仁堅，但使用同樣數據的余正煌則假設選民會支持林智堅，這就不太符合前文所述，高學歷的選民會支持高學歷的候選人，前後邏輯相反。

至於林智堅及余正煌的碩論都將前新竹市長許明財的學歷誤植為「多明尼克肯大學（正確：多明尼肯大學）」，黃韋鈞說，其實從網路上大家都可以找到相同的資料，當初林智堅跟指導教授陳明通討論時，也有討論是否加入「社區大學」，不過後來為了比較嚴謹只寫校名；另外為何使用「準碩士」這3個字，原本林智堅要寫「碩士班」，但後來陳明通建議把它調整成「準碩士」，且當時林智堅的競選文宣也都是使用「台大碩士班」這些詞彙。

另對於余正煌發表聲明強調沒有抄襲，黃韋鈞表示，其說法與林智堅方說法是相符合的，包括陳明通也說兩人在論文寫作上沒有抄襲的犯意，之所以會相似，是因為陳明通的教學和指導論文寫作的方式，「我們從頭到尾沒有指責余先生抄襲，反而是國民黨甚至直接向台大提出檢舉」。

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