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竹市最新民調民進黨落後　林耕仁26%、高虹安25%、沈慧虹21%

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文抄襲風波，連帶牽動選情。最新民調結果顯示，針對新竹市長選舉，若明天就要投票，有26％選民支持國民黨林耕仁、25％支持民眾黨高虹安、21％支持民進黨沈慧虹，三方拉鋸的決勝關鍵就在28％觀望選民的手上。

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

▲由左而右依序是林耕仁、沈慧虹和高虹安。（合成圖／ETtoday資料照）

根據《聯合新聞網》新竹市長選情民調顯示，林耕仁支持度為26％、高虹安25％、沈慧虹21％，雖然三方差距不大，但民進黨參選人聲勢暫時落後國民黨及民眾黨，不過，目前仍有28％選民還在觀望中，能否扭轉勝負關鍵就在這一塊；至於林智堅任內政績是否會影響選情，有57％選民對林的任內施政表示滿意，32％選民覺得不滿意，林的政績究竟會是綠營的助力還是阻力，目前仍有待觀察。

林智堅獲得民進黨徵召參選桃園市長，7月8日正式辭去新竹市長職務，專心投入桃園市長選戰，沒想到卻接連爆出論文抄襲風波和12億新竹棒球場驗收爭議。民進黨立委高嘉瑜26日甚至在政論節目中直言，黨內傳出「換堅」聲音，恐怕會讓民進黨年底的北北基桃竹選情「一屍五命」。

而筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航21日在節目《新聞面對面》中分析，民進黨將論文案想得太簡單，就算最後沒有被判定為抄襲，也可能會判舞弊，論文案可能會影響到沈慧虹的選情，造成桃園、新竹兩頭都落空的窘境。

不過，也有綠營人士透露，黨中央力挺林智堅態度清楚，沒有撤換人選的打算，若走到「換堅」這一步，才真的會造成林智堅拉著鄭文燦（現任桃園市長）、沈慧虹一同陪葬，變成「一屍三命」。

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