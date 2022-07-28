林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　迴力鏢全打回臉上！鄉民狂酸

▲林智堅論文風波仍未平息。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延燒，其多次澄清難獲外界信服，委任律師黃帝穎還要求台大論文審定會更換召集人但遭拒。有網友就翻出2年前李眉蓁代表國民黨參選高雄市長補選時，同樣鬧出論文風波，而黃帝穎當時的評論現在就成迴力鏢「打回自己人臉上」。

黃帝穎當時在臉書發文指出，李眉蓁在記者會上無力解釋，只好扯總統議長來轉移焦點，「論文抄襲不只有學術倫理問題，更有違反著作權法的民刑事責任」，更點出她恐面臨碩士學位被撤銷、最重三年徒刑、遭判賠的下場，還貼出其他論文抄襲的判決案例。

▲立委鄭運鵬（左）、民進黨桃園市長參選人林智堅（中）及委任律師黃帝穎（右）。（圖／記者周宸亘攝）



當時中山大學尚未審定完李眉蓁論文案，黃帝穎就發文狂批，現在又護航林智堅說「未審先判」，有網友就挖出當時的新聞內容PO在PTT上，不少人留言狂酸「自己打自己耳光，還要大家笑大聲點，一個高知識份子變的像小丑實在可悲」、「迴力鏢又打到自己人了」、「這不是迴力鏢是雙刃劍了欸」、「可能自己在講什麼都不知道」、「我以為他不懂著作權法，原來兩年前懂過」。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自PTT）

