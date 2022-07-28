高雄鼠窩斷水電10年！男睡廢車「清出6.5噸垃圾」　里長曝奇葩事

記者柯沛辰／綜合報導

高雄58歲湯姓男子在自家透天厝囤積大量廢棄物，10年來逐漸淪為「恐怖鼠窩」，內部老鼠、蟑螂橫行，令周遭鄰居不堪其擾，光近半年就抓到148隻老鼠。高雄市環保局26日起動員清運，2天下來清出6.5噸廢棄物。寶獅里里長林昆明透露，過去擔心湯男出事，曾與警消破門，不料赫見湯男躺在廢棄車內呼呼大睡，當場傻眼，

高雄市三民區克武路一棟4層樓透天厝長期堆積廢棄物，即便斷水斷電，1樓以上幾無生活空間，湯男平時仍睡在1樓的廢棄汽車內。據了解，屋主住在外縣市，湯男本是同住家人，但隨著家人陸續搬到台北後，便獨居於此，10年來既不打掃也不清潔，即便鄰居敲門也不回應。

▲清潔人員挺進2樓，開門一看當場傻眼...（圖／高雄市環保局）

隨著數年過去，透天厝猶如垃圾場，不僅徹底淪為蟑螂、老鼠的大本營，更被取名為「鼠窩」，鄰里避之唯恐不及。隔壁鄰居首當其衝，僅能自購捕鼠籠、黏鼠板自救，但光是過去半年，就已抓到148隻老鼠，至少一天1隻，讓他們不堪其擾，連同周邊房價也受影響。

事實上，鄰居早就多次檢舉，光今年就開罰了13次，但環保局多次開罰無用，連斷水斷電也拿湯男沒辦法。里長林昆明指出，湯男平時都晚上出門，會到科工館、附近加油站上廁所梳洗，再買一大袋飼料回家餵貓和老鼠。

▲環保局首日動員43人，僅清理完一樓。（圖／高雄市環保局）

今年2月一次寒流襲台，南部僅剩10多度，住在北部的家人一度聯絡不上湯男，擔心湯凍死屋內，急忙聯繫里長辦公室和警消找人，怎料眾人破門而入，才赫見湯男渾身赤膊，只穿一條短褲，正躺在家人留下來的二手車裡呼呼大睡，令眾人當場傻眼。

如今「鼠窩」經媒體披露曝光，三民區公所26日下午成立指揮所，邀請環保局、衛生局、社會局、動保處、里辦公室等召開應變會議，並前往現場處置。首日，環保局出動43人、2輛垃圾車、1輛消毒車、1輛資源回收車，怎料現場環境遠比預期惡劣，耗時一日，光1樓就清出3.5噸廢棄物，不得不隔日再戰。

▲清潔人員剪破鐵門，挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局）

第二天，環保局再次動員37人4車，總算攻上2樓，並以鐵剪破壞鐵門進入，但映入眼簾的是大批紙箱堆積如山，幾乎沒有空間可以通行，讓眾人傻眼。隨著清理進行，除了不時竄出的蟑螂、老鼠，清潔隊員還找到了湯男飼養的其中一隻貓咪，並將其交由動保人員安置。

環保局第二天已清運出2.96噸，2天總計6.5噸，預計接下來2天仍需派員清理。至於湯男部分，家屬第二天上午有到場，透露後續可能安置湯男，或把人帶往北部同住，目前還在討論中。不過，湯男已先被衛生局強制後送就醫，安排住進凱旋醫院治療。

▼透天厝清理前的外觀。（圖／高雄市環保局，下同）

▼鄰居每天都捕獲老鼠，不堪其擾。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

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