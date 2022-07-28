　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄鼠窩斷水電10年！男睡廢車「清出6.5噸垃圾」　里長曝奇葩事

記者柯沛辰／綜合報導

高雄58歲湯姓男子在自家透天厝囤積大量廢棄物，10年來逐漸淪為「恐怖鼠窩」，內部老鼠、蟑螂橫行，令周遭鄰居不堪其擾，光近半年就抓到148隻老鼠。高雄市環保局26日起動員清運，2天下來清出6.5噸廢棄物。寶獅里里長林昆明透露，過去擔心湯男出事，曾與警消破門，不料赫見湯男躺在廢棄車內呼呼大睡，當場傻眼，

高雄市三民區克武路一棟4層樓透天厝長期堆積廢棄物，即便斷水斷電，1樓以上幾無生活空間，湯男平時仍睡在1樓的廢棄汽車內。據了解，屋主住在外縣市，湯男本是同住家人，但隨著家人陸續搬到台北後，便獨居於此，10年來既不打掃也不清潔，即便鄰居敲門也不回應。

▲▼清除高雄恐怖鼠窩Day2！破鐵門挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局提供）

▲清潔人員挺進2樓，開門一看當場傻眼...（圖／高雄市環保局）

隨著數年過去，透天厝猶如垃圾場，不僅徹底淪為蟑螂、老鼠的大本營，更被取名為「鼠窩」，鄰里避之唯恐不及。隔壁鄰居首當其衝，僅能自購捕鼠籠、黏鼠板自救，但光是過去半年，就已抓到148隻老鼠，至少一天1隻，讓他們不堪其擾，連同周邊房價也受影響。

事實上，鄰居早就多次檢舉，光今年就開罰了13次，但環保局多次開罰無用，連斷水斷電也拿湯男沒辦法。里長林昆明指出，湯男平時都晚上出門，會到科工館、附近加油站上廁所梳洗，再買一大袋飼料回家餵貓和老鼠。

▲▼高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

▲環保局首日動員43人，僅清理完一樓。（圖／高雄市環保局）

今年2月一次寒流襲台，南部僅剩10多度，住在北部的家人一度聯絡不上湯男，擔心湯凍死屋內，急忙聯繫里長辦公室和警消找人，怎料眾人破門而入，才赫見湯男渾身赤膊，只穿一條短褲，正躺在家人留下來的二手車裡呼呼大睡，令眾人當場傻眼。

如今「鼠窩」經媒體披露曝光，三民區公所26日下午成立指揮所，邀請環保局、衛生局、社會局、動保處、里辦公室等召開應變會議，並前往現場處置。首日，環保局出動43人、2輛垃圾車、1輛消毒車、1輛資源回收車，怎料現場環境遠比預期惡劣，耗時一日，光1樓就清出3.5噸廢棄物，不得不隔日再戰。

▲▼清除高雄恐怖鼠窩Day2！破鐵門挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局提供）

▲清潔人員剪破鐵門，挺進2樓垃圾山。（圖／高雄市環保局）

第二天，環保局再次動員37人4車，總算攻上2樓，並以鐵剪破壞鐵門進入，但映入眼簾的是大批紙箱堆積如山，幾乎沒有空間可以通行，讓眾人傻眼。隨著清理進行，除了不時竄出的蟑螂、老鼠，清潔隊員還找到了湯男飼養的其中一隻貓咪，並將其交由動保人員安置。

環保局第二天已清運出2.96噸，2天總計6.5噸，預計接下來2天仍需派員清理。至於湯男部分，家屬第二天上午有到場，透露後續可能安置湯男，或把人帶往北部同住，目前還在討論中。不過，湯男已先被衛生局強制後送就醫，安排住進凱旋醫院治療。

▼透天厝清理前的外觀。（圖／高雄市環保局，下同）

▲▼高雄透天厝淪恐怖鼠窩。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄透天厝淪恐怖鼠窩。（圖／高雄市環保局提供）

▼鄰居每天都捕獲老鼠，不堪其擾。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

▲▼高雄透天厝淪恐怖鼠窩。（圖／寶獅里里長林昆明提供）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
Netflix八月上架「神作」！粉絲一看淚推：我等十年了
李芷婷「雙腿勾男友激吻」挨轟！　發文反嗆
林靜儀遭爆「4個月還490萬房貸」！本人吐內幕：靠X，這很重
史詩級崩盤要來了！傳奇投資者警告：許多股票將暴跌70~90%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台東鹿野熱氣球場地起火！6攤販「全面燃燒」剩支架

高雄鼠窩斷水電10年！男睡廢車「清出6.5噸垃圾」　里長曝奇葩事

北市勞動局長涉貪污、洩密雙案併辦　深夜移送喊：要報加班費哦！

立委收賄案外案！張碩文涉詐欺30萬交保　「留2句謎語」嗆騙子

快訊／大里洗車場槍手10萬元交保　其餘11人調查中

百萬名車挑戰「最速回廠」！剛保養完要迴轉…遭無照騎士撞爆車頭

快訊／台鐵宜蘭站驚傳死傷！司機員「跨越鐵軌」遭撞命危

快訊／抓到人了！桃園議員服務處外連開6槍　警1小時火速逮捕3嫌

快訊／高雄18歲女騎士當街爆頭慘死！「擦撞倒地」命喪混凝土車輪下

捲入促轉條例修法詐騙案　前立委張碩文主動赴調查局說明

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

快訊／台東鹿野熱氣球場地起火！6攤販「全面燃燒」剩支架

高雄鼠窩斷水電10年！男睡廢車「清出6.5噸垃圾」　里長曝奇葩事

北市勞動局長涉貪污、洩密雙案併辦　深夜移送喊：要報加班費哦！

立委收賄案外案！張碩文涉詐欺30萬交保　「留2句謎語」嗆騙子

快訊／大里洗車場槍手10萬元交保　其餘11人調查中

百萬名車挑戰「最速回廠」！剛保養完要迴轉…遭無照騎士撞爆車頭

快訊／台鐵宜蘭站驚傳死傷！司機員「跨越鐵軌」遭撞命危

快訊／抓到人了！桃園議員服務處外連開6槍　警1小時火速逮捕3嫌

快訊／高雄18歲女騎士當街爆頭慘死！「擦撞倒地」命喪混凝土車輪下

捲入促轉條例修法詐騙案　前立委張碩文主動赴調查局說明

快訊／台東鹿野熱氣球場地起火！6攤販「全面燃燒」剩支架

高雄鼠窩斷水電10年！男睡廢車「清出6.5噸垃圾」　里長曝奇葩事

快訊／聯準會宣布二度「升息3碼」　聲明：重視通膨風險

中職球員工會「賽前提27項缺失」未改硬開幕　網狂點名他要負責

鵝鑾鼻公園挖出「4000年古墓」51具人骨　發現太平洋島最老貝工廠

「辛巴模式」引進鋼鐵人？　高景炎：洋將看總教練想法

黃恩賜挑戰本季首勝　強碰味全洋投鋼龍

北市勞動局長涉貪污、洩密雙案併辦　深夜移送喊：要報加班費哦！

立委收賄案外案！張碩文涉詐欺30萬交保　「留2句謎語」嗆騙子

字母四兄弟國際賽大合體！　攜手出征世界盃資格賽與歐錦賽

人埋沙堆中突然站起！　「九天玄女」上身嚇路人

社會熱門新聞

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

赴柬緬打工台人90%失蹤　慘遭電擊性侵恐嚇割器官

百萬名車保養完離開　迴轉秒遭無照男撞爛

18歲女騎士爆頭慘死！混凝土車奪命

台鐵宜蘭站傳死傷　司機員遭撞命危

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

即／疑包庇私娼寮　屏東3現任、退休警遭聲押

快訊／大里洗車場槍手10萬元交保　其餘11人調查中

板橋工地1清潔工突倒地送醫不治　死因曝光

誤信人蛇集團話術赴柬埔寨打工　6男女險上賊船

即／桃議員參選人服務處槍響　保時捷遭開6槍

新手揹工失聯11天亡！妹妹：哥哥的事是最好的警告

即／桃園議員服務處外連開6槍　警逮3嫌

少女要男大生讓她體驗灌精　完事竟反告性侵

更多熱門

相關新聞

18歲女騎士爆頭慘死！混凝土車奪命

18歲女騎士爆頭慘死！混凝土車奪命

高雄市警察局長林炎田今天(27日)才在週報對車禍死亡案件，一一點名分局長，但沒想到週報才剛開完，林園分局轄區就發生了一起死亡車禍，就在大寮鳳屏二路往屏東方向，一名女子騎機車跟預拌混凝土車擦撞，女子倒地之後，被砂石車輾過，當場死亡。

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！　感染源在這

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！　感染源在這

切硬塊淪大小奶！做重建手術「乳頭麻木凹陷」

切硬塊淪大小奶！做重建手術「乳頭麻木凹陷」

即／高雄男堅持過馬路　不甩萬安警報恐罰15萬

即／高雄男堅持過馬路　不甩萬安警報恐罰15萬

打臉韓國瑜！綠議員連2日發文開轟柯志恩：輕軌是他喊停的

打臉韓國瑜！綠議員連2日發文開轟柯志恩：輕軌是他喊停的

關鍵字：

高雄鼠窩環保局

讀者迴響

熱門新聞

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

李芷婷「雙腿勾男友激吻」挨轟　長文反嗆：礙到你嗎？

郭台銘「結婚14週年」　奢華慶祝排場曝光

傳奇投資者警告：史詩級崩盤要來了

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

向佐婚前診斷出「腎功能已70歲」　向太心疼曝原因：吃藥造成

即／聯準會宣布升息3碼

薔薔「素顏濕髮」義氣衝攝影棚！小S感動送擁抱

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面