大學生愛愛被嫌口臭、刷牙吐血以為罹癌　醫師傻眼「牙周病啦！」

▲ 醫師表示，青年型牙周病症狀，共同問題都是口臭、刷牙會流血以及喝冰水會痠等。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

牙周病近來年齡層似有逐年下降趨勢，亞大醫院發現，有不少大學生都會趁著暑假就醫檢查牙齒。有女同學到醫院求診表示，與男友親密的時候被嫌口臭；也有大學生刷牙時吐血以為自己罹癌，進一步檢查竟都是一口爛牙，屬於「青年型牙周病」 ，雖然治療後大幅好轉，但仍呼籲要正確潔牙、少喝甜飲，以防未來增加「無齒」風險。

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德指出，牙周病顧名思義，指的就是口腔內的牙齦、牙周膜、齒槽骨及牙骨質等牙齒周邊組織出現發炎症狀，主要原因多與未能妥善清潔附著在牙齒周邊的細菌有關，導致口腔細菌與黏液形成的牙菌斑慢慢硬化、形成牙結石，最後演變成周圍牙齦發炎。

▲ 大學生愛愛被嫌口臭、刷牙吐血以為罹癌。（圖／亞大附醫提供）

廖明德表示，以往牙周病被視為中高齡民眾的疾病，但近年來發現年紀約20歲左右青少年族群，也出現青年型牙周病症狀，共同問題都是口臭、刷牙會流血以及喝冰水會痠等，甚至有人已經出現牙齦萎縮等前兆，深度大於5毫米，一問之下，才發現原來都有喝含糖飲料的習慣，卻沒有每天仔細潔牙，才導致一口爛牙。

廖明德提醒，牙周病初期沒有疼痛症狀，民眾務必每天仔細刷牙2到3次，徹底清潔牙齒的各種面，刷完牙之後，別忘記再使用牙線清潔藏污納垢的牙齦與牙縫，才是免於走向牙周病的重要關鍵，也建議如果有咬合不適、牙齒搖晃等警訊，務必儘速就醫處理，並定期回診追蹤控制，以免不到中年就得就得面臨無牙的風險。