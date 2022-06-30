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鐵工廠老闆左手剩2指　操作機台又被輾！「皮肉相連」急送醫縫合

▲左手才斷３指，鐵工廠老闆操作機台手掌又被輾「剩皮肉相連」急送醫縫合。（圖／亞大附醫提供）

▲多年前左手斷3指，鐵工廠老闆操作機台手掌又被輾。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名50歲鐵工廠張姓老闆日前操作機器時，左手掌遭機器壓傷，導致中指遠端指節幾乎截斷，當場血肉模糊，緊急送醫急救。由於張男多年前操作機台時也發生過意外，左手斷了3指，僅中指、無名指可用，若這次中指若無縫回，左手掌功能恐終生受限，醫師立即安排5小時馬拉松式顯微血管縫合手術，救回斷指。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者在事故發生前左手就已經斷了拇指、食指以及小指，這次工作時，左手中指的遠端指節又整個被機器壓斷，骨頭明顯外露脫臼，僅剩下皮肉相連，手指頭更呈現死白顏色，所幸神經沒有斷裂，必需經由顯微血管縫合手術將血管重新接回，才有辦法順利救回斷指。

鄭旭棠指出，人類的大拇指、食指與中指可精準做出抓握捏轉等各種動作，尤其中指功能性大，若缺乏這三指，左手掌恐喪失基本功能。 鄭旭棠也說明，在進行顯微血管縫合手術前，必須先清創受損組織，保留正常的組織，再將斷骨打好骨釘，找出動脈進行顯微手術血管接合。

由於患者斷指中有部分血管缺損，因此取出手前臂大約0.8公分長的靜脈，嫁接到被截斷手指中的動脈血管，前後花費五小時，總算讓原本死白的膚色順利恢復血色。

鄭旭棠提醒，如果遇到斷指的情況，務必將斷掉的手指先放進塑膠袋內，再放置於冰水中保存，千萬不可直接放入冰水中，以免造成細胞壞死而影響後續的治療效果，並在2到6小時內盡速將斷指以及傷者送到醫院中，把握黃金的搶救時間。

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