勞資5度協商破局！工會醞釀罷工停駛　台鐵沒放棄要再協商

▲台鐵工會醞釀發起罷工投票 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資今針對公司化子法5度協商依舊空轉破局，台鐵企業工會不滿宣布8月2日理事會議將決議罷工法定程序，預計九合一大選日前(11/25.26)完成罷工法定程序；原先簽署之中秋節(9/10)、國慶(10/10)不加班不出勤，也將如期進行。台鐵局今晚則回應將持續加強溝通協商。

勞資今5度協商開會短短1個多小時就破局，台鐵局表示，今日(7/27)台鐵局與台灣鐵路工會針對公司化子法召開第5次協商會議，會議開始台鐵局即表達希望雙方能對公司章程及相關子法進行協商，惟工會仍表示先針對職福金及實收資本額進行討論，先不研討子法；隨後雙方協商職福金提撥金額及實收資本額，經過1小時15分鐘討論，未能達成共識。

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針對工會關心職福金提撥議題，台鐵局表示，工會先前於第4次協商會議(7/20)曾參考郵政公司、港務公司及機場公司相關資料反推臺鐵公司化前應提撥之職福金額為60億元之估算資料，惟因所提金額較其他國營公司成立初期提撥之職福金額高出甚多，且未將下腳料收入(即廢料標售收入)及會員每月薪資扣款金額納入收入計算，另年度營收係依目前營業收入資料推估，未以公司化財務試算之收入為計算基準，此外適用對象及人數應再合理計算，因此台鐵局請工會再予以研議釐清。

台鐵局指出，台鐵局於會中亦提出相關試算參考資料向工會說明，含前於第4次協商會議(7/20)提出「規劃實收資本額設定為800億元，以其1%提撥職工福利金為8億」，惟工會認為員工福利應大幅提升，表示未能接受台鐵局所提8億元之規劃數額。

台鐵局強調，依據法制作業規定，相關公司化子法之實施須報請交通部或行政院核定。本次會議台鐵局與工會尚未有具體進展，但持續完成台鐵轉型改革，達成永續經營及保障員工權益，是台鐵局與工會共同目標，台鐵將本於互信原則，持續積極與工會加強溝通協商，包括職福金、關鍵性職務的加給等議題，希望能獲得共識，期勞資和諧，共同努力，為旅客及社會大眾提供最好的服務。