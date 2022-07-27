打臉韓國瑜！綠議員連2日發文　開轟柯志恩：輕軌是他下令喊停的

▲簡煥宗連兩日發文詢問柯志恩，一次比一次砲火猛烈 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員簡煥宗繼26日發文要國民黨市長參選人柯志恩「做好功課再來」，又再次發文，酸爆柯志恩「刷新眼界」，甚至還說她比韓國瑜還要壞，而且當初輕軌停工的政策是韓國瑜下令的，現在柯志恩喊說要蓋輕軌，不就等於在打韓國瑜的臉嗎？針對議員的質疑，柯志恩團隊提出5點回應。

柯志恩在26日前往旗津時，提出要興建第二條過港隧道，高雄市議員簡煥宗要她「做好功課」再來，27日簡煥宗又再次發文再次點名柯志恩「刷新了我的眼界」，因為「旗津第二條連外道路，以及與輕軌共構的可行性評估，早在我第一次當選議員時，就已於議事廳內提出。就自己多年來追蹤的進度以及對政策實行度的掌握，這些資料就等同存在我腦中的記憶體內。難道所有的市政探討都還要等柯女士先做好功課，再來對話嗎」？

簡煥宗認為，柯志恩對於任何不利她的指教都以「霸凌」、「膝反射」作為回應，他說：「一個要選高雄市長的人，對於高雄有什麼、或正在做些甚麼都不知道，對於他人針對市政問題的質疑，居然還用一種『都是他們欺負我』的態度去面對質疑。我認為這如果不是比韓國瑜壞，就是比韓國瑜還懶惰」。

所以他提出三個問題要詢問柯志恩，第一是「所屬的中國國民黨，長久以來阻擋高雄的軌道建設發展，您是否願意概括承受向高雄市民道歉」？再來就是「韓市府時代所主張的賽馬場，與陳其邁市府所招商的台積電，請問您選擇何者」？最後「您提及要加速旗津第二條連外道路與輕軌共構的可能性評估，請問您是否能確實建議應如何加速」？

對此，柯志恩辦公室表示，對於議員還活在四年前感到遺憾。高雄市民已經往前看了，陳其邁的對手也早就不是韓國瑜了。也感謝簡議員把市長參選人當「現任市長」般監督，希望在議會的監督市政也能如此努力。另外行政效率如何加速提高是現任首長的基本責任，請議員可好好請教市長及局處首長。第三是建設不分藍綠，相信從過去到現在，沒有政黨會阻擋地方建設的良性發展。第四點建設政策的選擇，人民最大，除了專業評估，更要追求民眾最大福祉。

最後呼籲有關柯志恩參選人提出的各種建設構想細節，會在未來政策白皮書詳細說明，請大家指較，也請貴議員耐心等候，不必當打柯急先鋒。

