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台鐵中秋國慶選舉日停駛危機再起　工會「不加班、罷工」連環出拳

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵中秋、國慶和九合一選舉日面臨停駛危機 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年將掛牌轉型國營公司，勞資今第5度針對子法協商再度空轉破局，台鐵企業工會不滿表示，台鐵公司化後，職工福利縮水，台鐵局根本毫無決定權，面對工會的質問無法回答，鐵路工會預計8/2理事會議決議罷工法定程序，預計九合一大選日前(11/25.26)完成罷工法定程序。

工會強調，除九合一大選疏運罷工外，另外原先簽署之中秋節(9/10)、國慶(10/10)不加班不出勤，也將如期進行。

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因應公司化，台鐵規劃留才方案，8千多名關鍵職務加發津貼，主管職除台鐵局長外多數都有加薪，卻有7千員工被遺忘炸鍋，台鐵勞資今明再協商，留才案增關鍵職務加薪2千元，距離工會訴求5千元落差大外，雖台鐵提出營運人員底薪破3萬，但仍有員工未加薪，也引發工會不滿；此外台鐵公司化後福利金也出現落差，台鐵今又提不出具體承諾，讓協商今再度破局，要求交通部應親自出面協商。

台鐵企業工會表示，台鐵公司化提撥職工福利金部分，於子法談判第五次會議中（27日），資方僅以三節獎金試算職工福利金提撥，對於目前員工福利精進方案部分，無法保證能繼續維持，更不思增進員工福利，工會提出中華郵政、港務、桃機公司等公司化單位之福利金數據，與台鐵員工福工福利比較，差距萬元以上，希望能在公司化後拉近差距，讓台鐵員工對公司化有信心。

工會強調，工會代表對5次協商會議持續空轉表示質疑，憤而退出子法協商會議，並表示預備中秋、國慶及九合一大選等重要日之疏運，進行不加班活動及罷工行動，爭取權益。

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