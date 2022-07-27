被電剛好！左楠小綠綠撿到槍　議員打臉柯志恩「第二條過港隧道」

▲台灣基進黨左楠區的議員參選人陳子瑜開砲補槍 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩解隔首日到旗津，就在與旗后商圈協會座談時，柯志恩強調應該發展第二條過港隧道跟輕軌，不過對此在地綠營議員簡煥宗打臉「要不要做好功課再來」，議題發酵之後，就連台灣基進左楠區的議員參選人陳子瑜撿到槍，直批「被電剛好而已」。針對議員參選人的質疑，柯志恩陣營呼籲別當打柯急先鋒。

高雄市長國民黨參選人柯志恩在26日下午來到旗津，在與旗后商圈協會座談時提到作為高雄最大的離島，旗津的對外交通困境是她所關心的重點。目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條的過港隧道和輕軌應儘速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民。

不過對此旗鼓鹽選區的綠營現任議員簡煥宗透過臉書提問「柯志恩要不要做好功課再來」！簡煥宗表示：「柯志恩，妳知道第二條過港隧道，已經在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？（明年6月評估報告就會出來）輕軌路線也有納入可行性報告中」。

▲台灣基進黨左楠區的議員參選人陳子瑜開砲補槍 。（圖／翻攝臉書）

簡煥宗還點出「這就是妳提名一個月來，特地在台北和妳的智囊團隊討論出來後得出的交通政策，一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策。然後！韓國瑜前市長停擺的輕軌政策，現在柯志恩參選人竟然也主張輕軌有其必要，我沒聽錯吧？！還以為這是在反串」。甚至還措辭強硬的開轟國民黨，「長久以來就是見不得高雄的建設和發展，妳的團隊總協調黃昭順前委員，可是當年在國會大力阻撓高雄鐵路地下化，還有捷運黃線的元兇呢。所以妳要不要為所屬的中國國民黨，對長久以來阻撓高雄軌道基礎建設來向高雄市民道歉」？

27日台灣基進左楠區議員參選人陳子瑜在臉書表示「柯志恩搞不清楚狀況，被電剛好而已」，因為提出第二次過港隧道跟輕軌延長旗津的柯志恩，對於高雄市政外行的程度，簡直令人被匪所思，好比是下一個就要上台做期末發表，結果連題目都還不知道一樣，被電真的是剛剛好。

陳子瑜也指出「第二條過港隧道與輕軌延伸的規劃，韓國瑜任內都是零，陳其內任內則是啟動可行性評估，預計是在明年9月完工」。

對此柯志恩陣營回應呼籲：「有關柯志恩參選人提出的各種建設構想細節，會在未來政策白皮書詳細說明，請大家指教，也請貴議員耐心等候，不必當打柯急先鋒」。