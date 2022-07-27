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肅槍是「避免民代見縫插針」挨轟　市警局長：台中非慶記之都

▲▼台中警察局長蔡蒼柏帶隊臨檢，強調台中現在和未來都不會是慶記之都。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中警察局長蔡蒼柏帶隊臨檢，強調台中現在和未來都不會是慶記之都。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市接連發生兩起槍擊案，造成人民恐慌，台中市警方立即啟動連續7天肅槍專案，警察局長蔡蒼柏昨晚帶隊臨檢酒店前，在會議中明白指出，「這次肅槍專案是不讓民代媒體見縫插針，炒作台中是慶記之都」，此言一出，引發民進黨議員痛批，黨團嚴正要求盧市長道歉、警察局長下台，警方事後補充，局長所言旨在展現遏止暴力犯罪的決心，台中現在不是、未來也不會是慶記之都。

▲▼台中警察局長蔡蒼柏帶隊臨檢，強調台中現在和未來都不會是慶記之都。（圖／警方提供，下同）

民進黨團總召江肇國表示，肅槍專案是維護治安的必要工作，局長卻把這說成一個「應付動作」，刻意給媒體與民意代表的一個交代，質疑局長根本無心拼治安。

議員陳淑華表示，台中市子彈亂飛，民眾對治安疑慮加深，警察局長不深切檢討，還說出這樣荒唐的言論，完全無助治安改善。

▲▼台中警察局長蔡蒼柏帶隊臨檢，強調台中現在和未來都不會是慶記之都。（圖／警方提供，下同）

書記長邱素貞表示，市民不需要一個等待退休又亂說話的局長，面對民代基於監督、為民喉舌職責，提出針貶之際，警察局長卻說民代「見縫插針」，令人震驚與震怒。

張家銨也批評，市長與警察局長不思反省，只想要做做樣子交差，還說出這樣的輕蔑發言，令市民心寒；黃守達與謝志忠質疑，難道這幾槍是民意代表開的嗎？是媒體開的嗎？完全無法理解警察局長批評民代媒體見縫插針、大做文章的言論。

▲▼台中警察局長蔡蒼柏帶隊臨檢，強調台中現在和未來都不會是慶記之都。（圖／警方提供，下同）

蕭隆澤表示，請警察局局長提早退休，台中市不要這種推卸責任的警察局長；施志昌說，很顯然蔡局長認為台中近期的槍擊案都是媒體所炒作出來的，然而昨晚卻還大動作帶隊臨檢，這不是作秀，什麼才是作秀？

面對議員的批評，警方表示，局長昨晚9點30分肅槍專案前，對員警勤教的談話，主要在堅定第一線員警肅槍決心，鼓舞士氣，外界不必過度聯想，警察身負第一線治安工作重責，維護治安責無旁貸，台中市現在不是、未來也不會是慶記之都。

▲台中市民進黨議員批評警方肅槍行動，竟然是為了避免民代和媒體炒作。（圖／民進黨團提供）

▲台中市民進黨議員批評警方肅槍行動，竟然是為了避免民代和媒體炒作。（圖／民進黨團提供）

近年來歷經多任市長、警察局的努力，整體治安的環境巳大幅改善，如110年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」、「暴力犯罪發生數」等多項指標，在六都均為「最低」及「次低」，111年上半年各項犯罪指標，在六都都是「最低」。但遇有案件發生，仍會以玩笑用語「慶記之都」冠上台中市，抹煞台中市同仁維護治安的努力，警察局深表遺憾。

警方昨晚動員760名警力強力打擊犯罪，共查獲通緝犯16名，竊盜案2名，公共危險罪14名，少年虞犯1名，逃逸外勞1名，毒品案2件2人。

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