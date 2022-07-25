立院證實修復國父遺像要花115萬　民進黨團建議不要修直接收起來

▲立法院日前三讀通過《會計法》修正草案，國民黨立委持水杯攻擊砸破國父遺像。（圖／記者屠惠剛攝



記者林銘翰／台北報導

立法院會日前三讀通過《會計法》修正草案，議場內的國父遺像遭國民黨立委丟擲水杯損毀，立法院秘書長林志嘉25日表示，立法院已經整理出4個處理方案，如果要妥善修復整幅畫作，最高恐需花費新台幣115萬元，目前留待立法院長游錫堃回國召集朝野協商，這個沒有急迫性。

立法院在今年5月30日通過《會計法》條文修正草案，被視為替前總統陳水扁的國務機要費案解套，國民黨立委連番使出撒假鈔、丟擲水杯攻擊，導致議場上方的國父遺像遭到砸破，當時擔任會議主席的立法院副院長蔡其昌連忙宣布會議休息，請現場的議事人員緊急進行修復。

知情人士指出，立法院已經在6月邀請文化部、國立台灣美術館等單位，分別前往議場內進行會勘，經過使用特殊光源照射，發現畫作劣化嚴重，建議全幅進行專業修復，初估耗時1年，需要花費115萬元。

立院人士透露，立法院還彙整出其他3個處理方案，例如以縫補方式緊急處理破洞，處理時程1週、費用約5000元；改掛複製畫，處理費用約10萬元、時程為2個月，另外也有油畫家致電立法院，表明願意無償修復。

民進黨立委蔡易餘日前也發函指出，建請立法院考慮將遭損毀的國父遺像鑑定價值，透過諸如蘇富比等國際知名拍賣會拍賣，藉此增加國庫收益。

對此，林志嘉上午受訪時證實，這個沒有特別的期迫性，大家慢慢來就好，目前留待游錫堃訪歐行程返國、立法院開議前處理就好，屆時將召集朝野黨團協商，立法院會提出來讓大家討論，再看大家有什麼想法。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀則表示，「我建議不要修了，就直接收起來吧」，自己走訪過許多民主國家，沒有人在國會掛人像，建議最高民主殿堂可以思考更具意義的圖像呈現，「60年過去，去除政治偶像圖騰，也是一種民主轉型，就算是中國國民黨黨團對民主的貢獻吧」。