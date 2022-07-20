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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨轟陳時中競選團隊高端隊　民進黨團：先去救救躺平的蔣萬安

記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，國民黨立法院黨團痛批陳時中護航高端疫苗，整個競選團隊都是護航高端的團隊。對此，民進黨立法院黨團副書記長林楚茵20日回應，國民黨與其在這裡發動防疫的政治口水或宣傳，不如去救救已經躺平的台北市長參選人蔣萬安。

▲▼國民黨籍台北市長參選人蔣萬安出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

前副總統陳建仁出任陳時中競選總部主任委員，國民黨團立法院黨團總召曾銘宗痛批，陳時中護航高端疫苗，防疫表現只有49分不及格，更質疑陳時中的競選團隊從主委、前副總統陳建仁開始，都是護航高端的團隊。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，林楚茵受訪時表示，這個問題應該回歸到，疫苗是非常重要的國防戰略物資，對於國人在這波防疫、健康防護上的重要性，應該不需要民進黨團再來贅述。

林楚茵說，台灣要如何發展自製的國產疫苗，而不是隨時都要靠進口的方式，這是非常重要的事情，套一句前總統蔣經國說過的話，「今天不做，明天就會後悔」，台灣在國防戰力需要自主提升的時候，疫苗則是另外一個重要的戰略物資，「難道我們都要假他人之手」。

林楚茵強調，研發屬於自己國產疫苗的重要性，對台灣來說不言可喻，但是國民黨從口罩、疫苗到快篩試劑，每一次都是只想為反對而反對，想要扯防疫的後腿，拿來做選舉操作的題目，「如果是這樣我要問一下，今天媒體用躺平族來形容蔣萬安，兩個多月以來他又為台北市做了什麼呢？」

林楚茵認為，如果連國民黨在台北市的小雞，都要出走到台中市去找救兵，國民黨不要再想用防疫來操作選舉議題，「你們與其在這裡發動防疫的政治口水、政治宣傳，不如去救救已經躺平的蔣萬安」。

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