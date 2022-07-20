美前防長建議男女皆兵服役1年　民進黨團：參酌建議整體規劃

記者林銘翰／台北報導

前美國國防部長艾斯培日前建議，讓年輕的台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，民進黨立法院黨團副書記長林楚茵20日表示，有關美方或各界給予的建議，國防部都會參酌，至於是不是要增加男女之間的義務役、替代役等，相信國防部都會做整體規劃與考量。

▲美國前國防部長艾斯培。（圖／記者屠惠剛攝）

艾斯培（Mark Esper）近日率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪台，他在外交部的記者會上建議，台灣應該大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕的台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並且進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，林楚茵受訪時表示，這幾年在民進黨的執政之下，全民已經開始了解，「國防不只是要靠別人，我們更要靠自己」，有關台灣整體的戰力提升，除了在精神意志要求大家一致以台灣為重，而且要以台灣為榮，全體一起捍衛台灣的安全。

林楚茵指出，台灣的國防預算從2018年的3277億元，2022年已經來到3726億元，創下史上新高，顯見台灣的國防預算是逐年增加，立法院更在上個會期通過「海空戰力提升計畫」的特別預算，總額為2373億元。

林楚茵說明，政府當時就是希望讓全民了解，台灣面臨中國的武嚇或威嚇，不論是在天空上面的軍機，還是在海峽上面的軍艦，台灣都必須在海空戰力上有自主防衛的能力。

林楚茵也說，全民防衛動員署明年就會成立，台灣不論在國防預算、軍事採購及建立全民防衛的觀念，對於美方或各界給予的建議，國防部都會參酌，至於是不是要增加男女之間的義務役、替代役等，相信國防部都會做整體的規劃與考量。