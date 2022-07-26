余天驚傳中風緊急送醫觀察　柯建銘傳簡訊給他「請天哥保重」

▲民進黨立委余天。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

資深藝人、民進黨立委余天26日驚傳中風住院，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，自己已經有傳簡訊給他「請天哥保重」，請大家共同集氣為余天祈福與祝福，民進黨團會去了解詳細狀況，希望余天沒事平安渡過。

74歲資深藝人余天驚傳中風住院，兒子余祥銓上午向《ETtoday》證實，余天今天在家中風發作，當時右手、右腳感覺麻痺，在他的協助下緊急送醫，目前還在醫院觀察當中。

民進黨立法院黨團上午召開「私設刑堂假考察，國民黨濫權施壓」記者會，柯建銘受訪時說明，聽說余天身體中風送醫住院，民進黨團稍早才聽到這個消息，自己已經有傳簡訊給他「請天哥保重」。

柯建銘說，希望大家共同集氣為余天祈福與祝福，民進黨團會再去了解詳細的狀況，「我們希望他會沒事，我相信他會度過」。

另外，余天稍早透過辦公室發表聲明，他要在這裡向各位鄉親說明，最近因為擔心女兒余苑綺的病情，再加上天氣悶熱，自己的身體也出現一些不舒服，目前在醫院觀察休養當中，沒有大礙，請各位鄉親放心。

余天也提醒，由於最近天氣炎熱，大家也要多注意自己的健康，如果有其他消息，他也會再向大家報告，並且強調自己沒有中風。