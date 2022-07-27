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台南驚爆資深教師性侵學生...至少10學生受害　教育局：移送法辦

▲台南市議員蔡旺詮於台南市議會舉行記者會，呼籲在追訴期的受害人站出來，讓名退休教師得到應有的司法審判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡旺詮於台南市議會舉行記者會，呼籲在追訴期的受害人站出來，讓名退休教師得到應有的司法審判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名退休18年的國小老師，被控在校園內長期對學生猥褻、性騷擾，已有10多名成年被害人出面指控，雖已過20年追訴時效，台南市議員蔡旺詮呼籲追訴時效內受害人能站出來，讓這名老師接受司法審判，台南市教育局指出，本案已列全國不適任教育人員，並移送司法單位偵辦。

人本基金會表示，這名老師在台南先後服務兩所國小，退休後曾經營補習班，2020年間有曾是這名淫師的學生，出面指控遭猥褻、性騷擾，經過兩校一年半的調查，確認有性侵及性騷擾行為，並至少有10多人受害。但這些當時的被害人現已成年，且已超過追訴時效，因此，人本主張對兒童性侵害的追溯期，應修法改成自成年起算。

▲台南市議員蔡旺詮於台南市議會舉行記者會，呼籲在追訴期的受害人站出來，讓名退休教師得到應有的司法審判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡旺詮與人本基金會，希望其他在追訴期內的被害人能站出來，讓這名退休教師得到應有的司法審判。

台南市教育局指出，有關台南市1名退休教師發生師對生性別事件案，該師於2004年退休迄今18年，性平事件雖發生時間久遠，教育局在2020年9月接獲通報後，立即責請該員曾在台南市服務過的2所學校，依性別平等教育法規定啟動調查，全案已完成調查確認並通報該師為全國不適任教育人員，終身不得再任教職，且同步於2022年3月24日將全案移送檢調單位偵辦，倘該員經判處有期徒刑以上確定，將立即請學校依「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第80條規定，追討該員之退(離)職相關給與，並建議修法追究該員責任到底。

教育局強調，針對校園性平事件，台南市教育局一律秉持「三不一有原則（不隱瞞、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰）」處理，立案後也要求2所學校針對該師過去曾任教的班級學生全面普查，總計發出738份問卷，問卷回收後共計14名受害者，其中11名願意接受調查訪談，經調查後11案均成立，行為樣態為「猥褻」及「性騷擾」，因此將該員登載於全國不適任教育人員通報系統，終身不得再任教育人員，全案已移送檢調單位進行司法偵辦中。

教育局也針對該師疑似於其配偶之前設立的小鼓手補習班上課，是否曾發生不當行為的清查，教育局也於2020年12月同步啟動調查，並蒐集補習班學生問卷，惟尚未有學生反映曾遭受不當對待情事，目前該補習班已廢止立案。教育局表示，目前未有補習班學生反映受害，如有接獲新事證，將立即啟動調查程序，絕不姑息。

▲台南市議員蔡旺詮於台南市議會舉行記者會，呼籲在追訴期的受害人站出來，讓名退休教師得到應有的司法審判。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局重申，面對校園性別事件，一律要求學校以最嚴謹的態度處理，一旦查證屬實一定從重嚴懲，對被害者也會同時啟動心理輔導。教育局表示，本案被害人雖已非學生身分，但教育局與社政單位也會持續提供當事人必要的心理輔導及相關司法協助。

教育局表示，台南市自2019年起即全面建立完整的性別事件預防、處理與輔導機制，包括要求各校每學期每班的性平教育課程中，至少要有1節實施公版的性平宣導及問卷關懷，每學期印發給每生3張求助貼紙，1張指定要貼在學生的家庭聯絡簿上，以強化學生自我保護觀念並可適時反映求助。希望透過各種積極性的性平教育宣導及預防措施，全面守護學生校園安全。

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