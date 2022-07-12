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屏鵝公路種樹百里遭批「毀樹」　交部提3點反駁

▲屏鵝公路種樹百里計畫，屏警施工路段交通疏導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏鵝公路種樹百里計畫，屏警施工路段交通疏導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為改善屏東和墾丁沿線景觀，「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」7/1動工，明年春節前將完工，立委陳椒華今(7/12)質疑該計畫為撒錢趕工，沒生態景觀專業評估，半年花掉6.8億元，要求暫緩施工和重新規劃。交通部長王國材則提三點反駁，強調是考量專業意見結果。

時代力量立委陳椒華與環團今（12）日共同召開記者會痛批「種樹百里」是「毀樹百里」，稱「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」由公路總局執行，但她向公路總局索取計畫書，直至現在都沒有提供，現場卻大舉動工，還宣告半年完成，公路總局上週舉辦的說明會，僅釋出8張簡報，以數字填充58公里內種50萬棵樹，其中還包括外來種，引起當地環團不滿，卻也撼動不了動工砍樹的速度，要求暫緩施工、重新規劃。

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對此，交通部長王國材也提出三點回應，包括第一，該工程不僅是種樹，更包含電力、電信等電線桿地下化工程，以利未來樹冠生長，目標是建構一條前往墾丁國家公園的景觀道路。

第二，王國材說明，由於海景路段之海側不栽植過多喬灌木，所以在選擇植栽種類時，已兼顧用路人海景觀賞、遮蔽墳墓區域等，與林業試驗所資訊專業意見，才選擇相關樹種。

第三，王國材強調，喬木樹種如有新植或局部換植，所選擇之喬木均優選可適應現地環境之臺灣原生種，例如：苦楝、欖仁、臺灣海棗、瓊崖海棠等，且避免喬木落果影響行車之情形發生，評估綠帶空間足夠才種植喬木。植栽規劃除考量未來建構大樹景觀，林試所並就樹木存活率、樹形完整性作考量，就施工、維管等需注意事項給予專業指導，計劃均為跨部會充分討論並考量專業意見的結果。

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